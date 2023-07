Pflege: Eigenanteil in Niedersachsen steigt überdurchschnittlich Stand: 18.07.2023 07:59 Uhr Wer in einem Pflegeheim versorgt wird, muss immer mehr Eigenanteil zahlen. Besonders in Niedersachsen sind die Belastungen gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek).

Demnach waren zum 1. Juli im ersten Jahr im Heim im Schnitt landesweit 2.306 Euro pro Monat fällig. Gegenüber dem Vorjahr sind die Pflegekosten in Niedersachsen damit um 431 Euro gestiegen. Bundesweit lag der Anstieg bei 348 Euro - allerdings sind die Gesamtkosten im Bundesschnitt mit 2.548 auch höher als in Niedersachsen. In den Beträgen sind zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege als auch anderen Kosten, wie etwa Unterkunft und Verpflegung, enthalten.

Verband: Höhere Kosten wegen gestiegener Löhne

Als Grund für den Kostenanstieg verweist der vdek auf gestiegene Löhne für das Pflegepersonal. Maßnahmen für eine faire Bezahlung seien zwar zu unterstützen, so der Verband. Allerdings sei es nicht in Ordnung, dass stetig steigende Kosten zum Großteil von Pflegebedürftigen geschultert werden müssten, hieß es.

