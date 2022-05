Pfingstwochenende: ADAC warnt vor Staus im Norden Stand: 31.05.2022 16:29 Uhr Am kommenden Pfingstwochenende kann es wieder eng werden auf den Autobahnen in Norddeutschland. Nicht nur die Feiertage, sondern auch Ferien bringen Reisende auf die Straßen.

Während zum Beispiel in Niedersachsen und Bremen nach Pfingstmontag noch ein Tag frei ist, haben Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die komplette Woche keinen Unterricht. Viele nutzen die Zeit für einen kurzen Urlaub. Der Süden hat mit Bayern und Baden-Württemberg sogar zwei Wochen frei. Entsprechend sieht der ADAC zwar die schwersten Verkehrsbehinderungen eher in Süddeutschland, doch auch im Ballungsraum Hamburg und auf den Straßen hinzu Nord- und Ostsee wird viel los sein. Baustellen auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover könnten für Stillstand sorgen.

VIDEO: Hohe Benzinkosten: Wie ist die Stimmung an den Tankstellen? (15.03.2022) (2 Min)

Früher oder später losfahren

Betroffen sind laut ADAC folgenden Verbindungen:



A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

Erwartbar soll Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Montagnachmittag der meiste Verkehr rollen. Analog zum Stau-reichen Himmelfahrts-Wochenende lohnt sich sicherlich die Reise in den frühen Morgenstunden und später am Abend.

