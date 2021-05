Pfingsturlaub in Niedersachsen - Wo ist noch was frei? Stand: 20.05.2021 15:53 Uhr Nachdem die "Landeskinderregelung" gekippt wurde, dürfen nun auch auswärtige Gäste in Niedersachsen Urlaub machen. Viele Vermieter hatten zuvor Reservierungen, etwa aus NRW, storniert. Und nun?

Zum langen Pfingstwochenende melden besonders die Ostfriesischen Inseln und die Küste sehr gut gebuchte Quartiere. Vor allem die Campingplätze kommen an ihre Kapazitätsgrenzen, sagten Tourismussprecher. Dadurch, dass nur 60 Prozent der Stellplätze belegt werden dürfen, seien viele Campingplätze schon nahezu ausgebucht. Nach dem Gerichts-Urteil, das jetzt nicht nur Niedersachsen im eigenen Bundesland Urlaub machen dürfen, werde auch der Platz in den Hotels und Ferienwohnungen auf den Inseln und an der Küste knapp.

NRW-Touristen für Lüneburger Heide verloren

Im Harz und vor allem in der Lüneburger Heide gibt es dagegen noch freie Betten. Dort wurde den Hauptgästen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) vor dem Gerichtsurteil der Urlaub storniert. Die NRW-Touristen machen etwa 90 Prozent der Gäste aus. Viele von ihnen sind nach den Stornierungen nach Schleswig-Holstein ausgewichen.

Zu wenige Testkapazitäten auf den Inseln

Wer an die Küste oder auf die Inseln will, solle angesichts der Buchungslage vorher anrufen, rät eine Sprecherin der Tourismusorganisation Nordsee. Auch wird gebeten, nicht ungetestet zu kommen. Für die erwarteten Urlaubermengen reichten die Testzentren an den Fähren noch nicht aus. Auch die auf den kleineren Inseln noch nicht. Vereinzelt standen schon Urlauber in den vergangenen Tagen mit ihren Koffern auf den Inseln vor geschlossenen Testzentren und durften noch nicht ins Hotel. Zudem bitten einzelne Hotels und Restaurants um Nachsicht: Weil es noch nicht überall genügend Personal gebe, könne es mitunter etwas länger dauern, bis das Essen serviert werden.

