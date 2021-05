Pfingstbotschaften: Bode hofft auf Erneuerung der Kirche Stand: 23.05.2021 15:30 Uhr In seiner Pfingstpredigt hat der evangelische Landesbischof Meister betont, wie wertvoll eine vielfältige Gesellschaft ist. Der katholische Bischof Bode hofft auf eine Erneuerung der Kirche.

In seiner Predigt, die am Samstagabend live aus dem Osnabrücker Dom im Internet übertragen wurde, sagte Franz-Josef Bode, auch nach 2.000 Jahren sei es offensichtlich immer noch sehr nötig, dass die Menschen mit der Ermutigung und der Kraft des Geistes beschenkt werden. "Im Vertrauen auf einen solchen Pfingstgeist können wir auch mit dieser Kirche leben, die von so vielen zur Zeit verlassen wird, die sich der Kirche entfremdet fühlen, weil sie zuweilen so schwer zu ertragen ist", so der Bischof. Gegenwärtig habe er jedoch den Eindruck, dass sich in Gesellschaft, in Schöpfung und in Kirche eine "Geistlosigkeit" ausbreite. Die Widerstandskräfte gegen den Geist seien gewaltig, von "Geistesgegenwart" sei derzeit nicht viel zu spüren.

"Weniger aneinander vorbeireden, mehr zuhören"

Der evangelische Landesbischof Ralf Meister unterstrich in seiner Pfingstpredigt den Wert der gesellschaftlichen Vielfalt. Es wäre langweilig, wenn alles gleich sei. "Schlimm wäre die Verschiedenheit doch nur, wenn sie das Recht des anderen, etwas zu sagen, verweigern will", so Meister. "An einigen Stellen geschieht dieses leider in unserer Gesellschaft." Einerseits werde heutzutage so viel geschrieben wie nie zuvor; unter anderem in den sozialen Netzwerken. "Andererseits reden wir aneinander vorbei oder verweigern das Miteinander und das Zuhören." Das Pfingstfest fordere dazu auf, verschiedene Sichtweisen miteinander zu verbinden und zu lernen, in der Vielfalt gemeinsam zu leben, sagte Meister in der Marktkirche in Hannover.

Pfingsten gilt als Fest des Heiligen Geistes und als Geburtstag der Kirche: Nach der biblischen Überlieferung ereignete sich in ihren Anfängen das "Pfingstwunder", bei dem sich durch das Wirken des Heiligen Geistes viele Menschen trotz unterschiedlicher Sprache und Herkunft verstehen konnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.05.2021 | 12:00 Uhr