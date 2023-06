Pfarrer aus Wiesmoor für Aussage "Gott ist queer" angefeindet Stand: 15.06.2023 15:01 Uhr Der evangelische Pfarrer Quinton Ceasar aus Wiesmoor hat seine Abschlusspredigt beim Deutschen Evangelischen Kirchentag verteidigt. In Nürnberg sagte er: "Gott ist queer" und wurde dafür angefeindet.

Er würde die Predigt nicht nur "genauso halten", sondern sogar noch einige Dinge hinzufügen, sagte Quinton Ceasar dem Deutschlandfunk. Der evangelische Pfarrer sagte am Sonntag in seiner Predigt auf dem Kirchentag unter anderem: "Jetzt ist die Zeit zu sagen: Gott ist queer", wofür er in den sozialen Medien beleidigt und rassistisch angefeindet wurde. Ceasar zeigte sich davon überrascht: "Gott sprengt ja selber die Zweigeschlechtlichkeit in vielen Stellen der Bibel und deshalb ist es für mich kein Satz, der provozieren muss", sagte der Pfarrer. Vielmehr sei seine Aussage als Absage an patriarchale Strukturen zu verstehen, die Gott auf seine Rolle als Vater reduzierten.

AUDIO: Evangelischer Kirchentag in Nürnberg: Fröhlichkeit und Kerngeschäft (11.06.2023) (4 Min) Evangelischer Kirchentag in Nürnberg: Fröhlichkeit und Kerngeschäft (11.06.2023) (4 Min)

Viel Zuspruch von Menschen und Kirche für Ceasar

Zudem habe Ceasar abseits der Anfeindungen überwiegend positive Rückmeldungen bekommen, von Menschen, die sich gehört fühlten. Auch die Organisatoren des Kirchentags stellten sich in einer Erklärung vom Mittwoch hinter den Pfarrer. "Unsere Gesellschaft braucht diese Form des respektvollen und offenen Austausches dringend. Umso bitterer ist es nun, mitanzusehen, wie viele Menschen unseren Schlusspredigern ebendiesen Respekt versagen", teilten die Organisatoren mit.

