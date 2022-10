Partielle Sonnenfinsternis live verfolgen Stand: 25.10.2022 12:10 Uhr Wo das Wetter mitspielt, lässt sich seit dem Vormittag eine partielle Sonnenfinsternis verfolgen. Der Höhepunkt wurde gegen 12.00 Uhr erwartet. Wie Sie das Ereignis beobachten können, lesen Sie hier.

Wie stark die Sonnenfinsternis ausgeprägt ist, hängt davon ab, von wo aus man die Finsternis betrachtet. Zu etwa 30 Prozent schiebe sich der Mond zwischen 11.00 und 13.30 Uhr über die Sonnenscheibe, sagt Planetologin Julia Lanz-Kröchert vom Planetarium in Wolfsburg. Im Internet lässt sich das Spektakel live verfolgen. Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen überträgt seit 11.00 Uhr im Live-Stream. Wenn sich Wolken vor die Sonne schieben und vorübergehend nichts zu sehen ist, wird darauf hingewiesen.

Vorsicht! Augen mit zertifizierter Brille schützen

Wer sich das Schauspiel am Himmel direkt ansehen möchte, sollte dazu unbedingt eine Spezial-Brille tragen, die vom TÜV zertifiziert ist. Von anderen, vor allem im Internet kursierenden "Schutzmöglichkeiten" raten Experten eindringlich ab. Auch ein normales Teleskop ohne entsprechende Filter schütze die Augen beim Blick in die Sonne nicht. Planetologin Julia Lanz-Kröchert warnt: "Da reichen wirklich Sekunden, und man zerstört sich dauerhaft die Augen."

VIDEO: Sonnenfinsternis: Das müssen Sie beachten (1 Min)

Göttingen: Max-Planck-Institut und Institut für Astrophysik geöffnet

In Göttingen kann man die Sonnenfinsternis auch vor Ort ab 11 Uhr durch Teleskope am Institut für Astrophysik und am benachbarten Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung verfolgen.

Finsternis in der Sternwarte Papenburg oder Oldendorfer Berg beobachten

Auch in Papenburg hat die Sternwarte ab 11 Uhr geöffnet. Dort wird das Sonnenlicht auf einen Projektionsschirm geworfen, sodass alle gleichzeitig etwas sehen können. In der Sternwarte auf dem Oldendorfer Berg bei Melle kann man ganz klassisch durchs Fernrohr schauen. Ein Hobby-Astronom erklärt, was genau zu sehen ist. Das Planetarium Wolfsburg lädt Interessierte ab sechs Jahren ein zur "Reise in die Sternenwelt". Das Planetarium Osnabrück ist wegen Bauarbeiten momentan geschlossen.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis sei etwas besonderes, sagte die Wissenschaftlerin Julia Lanz-Kröchert, denn nur unter bestimmten Umständen sei die Wanderung des Neumondes zwischen Sonne und Erde ersichtlich. Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond entstehen. Neumond bezeichnet die Phase, in der sich der Mond zwischen Erde und Sonne befindet. Dann fällt auf die Mondseite, die der Erde zugewandt ist, kein Sonnenlicht. Für eine Sonnenfinsternis müssen zusätzlich Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Zuletzt passierte das am 21. Juni vergangenen Jahres.

Interessierte sollten sich schon mal den 12. August 2026 im Kalender markieren, so Lanz-Kröchert. Dann wird eine "besonders schöne" Sonnenfinsternis über Deutschland erwartet, bei der die Sonne bis zu 85 Prozent bedeckt wird. "Da kann man dann sogar eine Veränderung der Lichtqualität wahrnehmen und es wird für einige Minuten sogar ein paar Grad kühler."

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 25.10.2022 | 19:30 Uhr