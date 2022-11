Parteitage: SPD und Grüne stimmen über Koalitionsvertrag ab

Stand: 04.11.2022 13:11 Uhr

Der rot-grüne Koalitionsvertrag für Niedersachsen steht. Am Sonnabend will die SPD auf einem außerordentlichen Landesparteitag die Vereinbarung beschließen. Die Grünen kommen am Sonntag zusammen.