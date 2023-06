Parteitag: CDU in Niedersachsen will wieder auf Kurs kommen Stand: 21.06.2023 14:43 Uhr Die CDU in Niedersachsen hat die Niederlage bei der Landtagswahl abgeschüttelt. Jetzt organisiert sich die Partei neu. Beim Parteitag am Freitag in Bad Fallingbostel geht es vor allem darum, schlagkräftiger zu werden.

von Torben Hildebrandt

Neun Monate liegt die Landtagswahl jetzt zurück. Die Niedersachsen-CDU musste das schlechteste Ergebnis seit den 50er-Jahren verdauen. In den vergangenen Monaten ist viel passiert: Der glücklose Parteivorsitzende und Spitzenkandidat Bernd Althusmann zog sich zurück. Sebastian Lechner übernahm das Ruder. Mit seinem neuen Generalsekretär Marco Mohrmann will er die Niedersachsen-CDU wieder auf Kurs bringen. Der Mini-Parteitag, der am Freitag um 18 Uhr in Bad Fallingbostel beginnt, ist dabei eine Zwischenetappe.

Videos 8 Min CDU wählt neuen Landesvorsitzenden in Braunschweig Auf dem Landesparteitag wurde der bisherige Generalsekretär Sebastian Lechner zum neuen Vorsitzenden gewählt. (21.01.2023) 8 Min

Ab 2024 jedes Jahr Wahlkampf

"Das wird ein Arbeitsparteitag", betont der Landesvorsitzende Lechner. "Wir wollen dieses Jahr nutzen, um ein Fundament zu gießen." Generalsekretär Mohrmann drückt es ähnlich aus: "Wir müssen dieses Jahr nutzen, um uns effizienter aufzustellen." Hintergrund: Im laufenden Jahr finden keine Wahlen statt - bevor ab 2024 jedes Jahr Wahlkampf angesagt ist.

CDU will Parteikasse füllen

In Bad Fallingbostel geht es vor allem darum, die Parteikasse fit zu machen für die anstehenden Kampagnen. Wegen Änderungen bei der Parteienfinanzierung, weniger Mitgliedern und der allgemeinen Kostensteigerung steht die Landes-CDU finanziell unter Druck. Zum ersten Mal seit 1998 soll deswegen die Umlage erhöht werden, die die CDU-Kreisverbände an die Parteispitze in Hannover zahlen. Zudem ist im Gespräch, dass die CDU-Kreisverbände enger zusammenarbeiten und sich Aufgaben teilen.

"Schwierige Diskussionen" und "gutes Gefühl"

Nicht alle an der CDU-Basis sind begeistert, CDU-Generalsekretär Mohrmann spricht von "schwierigen Diskussionen". In den vergangenen Wochen hat er seinen Mitgliedern vor Ort die geplanten Parteireformen immer wieder erklärt. "Ich war in allen möglichen Verbänden quer durch Niedersachsen unterwegs", sagt Mohrmann. Inzwischen habe er ein "gutes Gefühl".

Populismus und AfD - wo steht die CDU?

Der CDU-Landesvorsitzende Lechner wird in Bad Fallingbostel nur eine kurze Rede halten. Dabei will er sich auch dazu äußern, wie sich die CDU angesichts des Umfrage-Höhenflugs der AfD künftig positionieren sollte. Bei den Christdemokraten laufen hitzige Diskussionen darüber, wie die Partei Wählerstimmen von der AfD zurückerobern kann und wie sie mit populistischen Aussagen umgehen sollte. Lechner hat sich bereits mehrfach deutlich von der AfD distanziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU