Meyer Werft in Papenburg dockt Kreuzfahrtschiff "Silver Ray" aus

Stand: 26.02.2024 13:31 Uhr

Die Meyer Werft in Papenburg hat die "Silver Ray" ausgedockt. Das rund 240 Meter lange und 30 Meter breite Kreuzfahrtschiff verließ am Sonntag die Schiffsbauhalle und wurde in den Werfthafen gebracht.