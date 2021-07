Pandemie verschärft Personalmangel im Gastgewerbe Stand: 28.07.2021 13:19 Uhr Seit Jahren schon klagen Restaurants und Hotels über Personalmangel. Die Pandemie hat die Situation noch verschärft: Während des Lockdowns haben sich viele Arbeitskräfte neu orientiert.

Es fehle nicht nur an Fachkräften, sondern an Arbeitskräften generell, sagte Geschäftsführer Rainer Balke vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niedersachsen. Das sei schon vor der Pandemie so gewesen, Corona habe das Problem aber noch einmal deutlich verschärft, so Balke. 2020 gab es im Land rund 126.000 Beschäftigte im Gastgewerbe - 17 Prozent weniger als im Jahr davor, heißt es bei der Agentur für Arbeit. Vor allem Minijobber haben demnach dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt - insbesondere, weil sie kein Kurzarbeitergeld erhalten haben.

Videos 5 Min Fachkräftemangel: Gastronom aus Goslar will Kulturwandel Das Gastgewerbe sucht verzweifelt Mitarbeiter. Alexander Scharf setzt in seinen Betrieben daher auf mehr Wertschätzung. 5 Min

Zahl der Azubis um mehr als 40 Prozent zurückgegangen

Das hatte auch Folgen für die Ausbildung: Die Zahl der Azubis ist laut Dehoga um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Um wieder mehr Fachkräfte zu gewinnen, sieht die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne und gesündere Arbeitszeiten. Die Unternehmen hätten es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen, kritisiert Katja Derer von der NGG. Wirte und Hoteliers hätten nun die Chance, die Branche neu aufzustellen.

Viele Betriebe haben Probleme

Laut NGG haben im vergangenen Jahr 850 Angestellte allein im Harz dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. Vielerorts gäbe es Probleme, den Betrieb am Laufen zu halten. Ihm sei kein solcher Betrieb bekannt, sagt dagegen Jens Lutz vom Dehoga im Harz. Die NGG-Forderung nach höheren Löhnen weist er zurück.

