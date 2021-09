Otte-Kinast: Schweinepreis-Krise fordert alle Beteiligten Stand: 06.09.2021 14:46 Uhr Bei einem digitalen Krisengipfel zum Preisverfall bei Schweinefleisch hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin alle Akteure zusammengerufen. Schweinepest und Corona setzen der Branche zu.

"Jeder muss seinen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten", sagte Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Montag. Vom Handel erwarte sie ein klares Bekenntnis zur deutschen Produktion. "Wer den Verbrauchern regionale Produkte oder ausschließlich Ware aus den Haltungsstufen 3 und 4 verspricht, muss den Bauern Planungssicherheit durch langfristige Verträge geben." Die Ministerin fordert eine Selbstverpflichtung des gesamten Handels. Die REWE-Gruppe etwa habe angekündigt, rund 95 Prozent der Produkte als "5D" auszuzeichnen: Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung in Deutschland. Aber auch die Landwirtschaft selbst ist nach Ansicht von Otte-Kinast gefordert: "Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann benötigen wir auch weniger Schweine." Das Angebot sei immer noch zu hoch.

Ministerin appelliert an den Bund

Wie erwartet, richtete Otte-Kinast auch einen Appell an die Bundesregierung. Diese müsse zügig die Ergebnisse des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung umsetzen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Tierhaltung bis 2040 stufenweise so umzubauen, dass die Tiere artgerechter gehalten werden. Dafür soll es ein zunächst nationales und freiwilliges Tierwohlkennzeichen geben, das 2025 zu einem verpflichtenden EU-Label wird. Otte-Kinast forderte, deutsche Tierwohl-Standards durch geeignete Finanzierungsmodelle zu flankieren. Mehr Platz für die Tiere in den Ställen bedeute dann auch weniger Schweine.

"Landwirtschaft ist Motor im ländlichen Raum"

Otte-Kinast betonte, dass viel mehr als die endgültige Schließung einiger Hoftüren auf dem Spiel stehe. "Die Landwirtschaft ist der Motor im ländlichen Raum. Wenn der stottert, dann läuft hier nichts mehr rund." Bei der Agrarministerkonferenz Ende September werde Niedersachsen einen Antrag für ein abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern einreichen.

Verbände fordern weitere Hilfen und Steuerstundungen

Landwirtschaftliche Verbände hoffen unterdessen auf weitere Hilfsgelder. "Die Politik ist gefordert, die Landwirtschaft mit weiteren Corona-Hilfen und verlässlichen Rahmenbedingungen - wie tierwohlgerechten Stallumbauten - zu stützen. Die Landesregierung kann hingegen mit Steuerstundungen helfen", sagte Landvolk-Präsident Holger Hennies am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch Torsten Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) in Damme im Landkreis Vechta, forderte weitere Hilfsgelder.

Corona, Schweinepest - und Discounter?

Pro Kilo Schwein werden dem Landvolk zufolge derzeit 1,25 Euro gezahlt - zu wenig für viele der rund 5.300 Betriebe in Niedersachsen. Es seien mindestens 1,80 Euro pro Kilo notwendig, um kostendeckend arbeiten zu können. Als Auslöser für den Preisverfall gilt neben der Afrikanischen Schweinepest (ASP) die Corona-Pandemie. Weil viele Veranstaltungen ausfallen, kauften Gastronomen weniger Fleisch ein, so das Ministerium. Auf der anderen Seite werde wegen der ASP viel weniger Fleisch exportiert. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) in Damme (Landkreis Vechta) macht allerdings auch den Handel für die Entwicklung mitverantwortlich - insbesondere die Discounter mit ihren Niedrigstpreisangeboten.

