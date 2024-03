Osterverkehr 2024: ADAC rechnet ab morgen mit vielen Staus Stand: 27.03.2024 10:14 Uhr Für das lange Oster-Wochenende erwartet der ADAC im Norden volle Straßen. Voraussichtlich soll es am Gründonnerstag die meisten Staus im Osterreiseverkehr geben, auch Ostermontag soll viel los sein.

Viele Urlauberinnen und Urlauber zieht es am Wochenende unter anderem an die Nord- und Ostsee, aber auch in die höher gelegenen Wintersport-Zentren der Alpen. Am Gründonnerstag werden laut ADAC viele Pendelnde auf dem Heimweg sein, zeitgleich werden Autofahrende auf dem Weg zu ihren Familien und Verwandten sein. Auch am Ostermontag und an den Tagen danach, wenn die Ferien in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt enden, könnte es Staus geben. Besonders an Baustellen sowie auf den Ballungsraum-Autobahnen müsse dann mit viel Verkehr und Stau gerechnet werden. Die besonders belasteten Strecken im Norden am Oster-Wochenende sind laut ADAC die A1 Bremen - Hamburg und A7 Hannover - Flensburg.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Strategisch reisen - Stau vermeiden

Um Staus auf den Straßen zu meiden, empfiehlt Christian Hieff, Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs, am Oster-Wochenende den Vormittag zu nutzen. "Wer Donnerstag schon frei hat, fährt am besten um 9 Uhr los." Auch am Karfreitag sei es besser, schon vormittags mit dem Auto loszufahren. Für Rückreisende sei es am Ostermontag sinnvoll, so früh wie möglich loszufahren. "Montag wollen alle noch möglichst lange ihren letzten freien Tag nutzen. Da wird es gegen Nachmittag wieder voll auf den Straßen."

Auch Bahnreisende brauchen in Hamburg mehr Zeit

Mehr Zeit einplanen müssen auch Bahnreisende, deren Fahrt über Hamburg geht. Die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona ist wegen Bauarbeiten für den Fernverkehr bis in die Nacht zum Karfreitag gesperrt. Aus diesem Grund können viele Züge den Hauptbahnhof nicht anfahren. Bahnen nach Dänemark fahren etwa ab Pinneberg. Züge aus Bremen oder Hannover enden zum Teil schon in Hamburg-Harburg. In vielen Fällen müssen Reisende in die S-Bahn umsteigen, die weiterhin zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor verkehrt. Die Fahrzeiten verlängerten sich um etwa 10 bis 30 Minuten, sagte eine Bahnsprecherin.

Weitere Informationen In Hamburg stehen viele Bahnsperrungen an Auch ohne Streik: Das Bahnfahren bleibt kompliziert in Hamburg. In den Frühjahrsferien gibt es Bauarbeiten und Sperrungen. mehr

Nach Einigung: Keine Streiks bei der Bahn durch GDL

Da sich die Bahn und die Gewerkschaft GDL auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt haben, sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem hohen Fahrgastaufkommen zu den Feiertagen: "Wir empfehlen unseren Reisenden, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren." Besonders nachgefragt seien Bahnverbindungen zwischen großen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hannover.

Weitere Informationen Keine weiteren Bahnstreiks: 35-Stunden-Woche ab 2029 GDL und Deutsche Bahn haben ihren Tarifkonflikt beigelegt. Kernelement der Einigung ist eine stufenweise Absenkung der Wochenarbeitszeit. (26.03.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.03.2024 | 19:30 Uhr