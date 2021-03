Osterurlaub: Weil kritisiert Bund wegen Mallorca-Reisen Stand: 18.03.2021 12:22 Uhr Wie geht es angesichts steigender Corona-Infektionen durch die Variante B.1.1.7 weiter? Die Meinungen von Bund, Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Stellvertreter Althusmann gehen auseinander.

Die Entscheidung aus Berlin, die beliebte spanische Urlaubsinsel Mallorca nicht mehr als Risikogebiet einzustufen, ist für SPD-Politiker Stephan Weil "kaum zu erklären". "Wir haben durch die Virusmutationen eine richtig schwierige Situation", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vom Donnerstag. "Da müssen wir doch nicht sehenden Auges weitere Risiken eingehen." Er könne die Bürger nur auffordern, auf Osterurlaub zu verzichten. Lockerungen für die Tourismusbranche in Niedersachsen hält Weil derzeit für unmöglich.

Dreyer wirbt vor Corona-Gipfel für Außengastronomie zu Ostern

Das sehen auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten anderer Bundesländer und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach so. Der Mediziner warnte vor Reisen zu Ostern, erst recht vor Flugreisen. Die rheinland-pfälzische Landeschefin Malu Dreyer (SPD) wirbt dafür, Konzepte für Lockerungen der Corona-Auflagen in Modellregionen zu testen. Dreyer will beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am Montag unter anderem über Lösungen für die Außengastronomie sprechen, wie sie der "Welt" sagte. "Ich will lieber, dass die Menschen bei uns Wandern und mit Abstand und Hygiene in ein Gartenlokal gehen können, statt für die Osterferien nach Mallorca zu fliegen und uns möglicherweise Infektionen einzuschleppen", sagte die SPD-Politikerin.

Koalition diskutiert heute über Öffnungsvorschläge der Kommunen

Einen ähnlichen Ansatz gibt es auch in Niedersachsen. Am Nachmittag tagt ein Sonderkoalitionsausschuss, der Anregungen der kommunalen Spitzenverbände diskutieren will. Dabei geht es unter anderem darum, Händlern sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen Perspektiven zu ermöglichen, die sich nicht nur an Inzidenzwerten ausrichten. Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), Präsident des Niedersächsischen Städtetags, hat etwa eine nächtliche Ausgangssperre ins Spiel gebracht. Im Gegenzug sei es vertretbar, Einzelhandel und Restaurants für eine begrenzte Anzahl an Personen zu öffnen. Hauptinfektionsquelle sei der private Bereich, betonte auch der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips. Auch er hält es für besser, nachts den privaten Bereich einzuschränken als die ganze Wirtschaft lahmzulegen.

Was halten NDR Nutzer vom Shoppen mit Schnelltest?

Vize-Landeschef Althusmann will Tourismus zu Ostern öffnen

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich in der Diskussion um Lockerungen derweil für Öffnungen im Hotel- und Gastgewerbe über Ostern ausgesprochen. Mit einer "klugen Test- und Test-App-Strategie" müsse eine Erholung im eigenen Land möglich sein, sagte er der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. "Die Hotellerie hat ausgefeilte Hygienekonzepte, die ein Höchstmaß an Sicherheit bieten", so der stellvertretende Ministerpräsident. Er regte vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Montag Öffnungen bis zu einer Auslastung von maximal 60 Prozent an.

