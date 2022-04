Ostern in Niedersachsen: Wann darf wo getanzt werden? Stand: 12.04.2022 14:05 Uhr Nach den Regelungen des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes sind öffentliche Tanzveranstaltungen von Gründonnerstag 5 Uhr morgens bis zum Ablauf des Sonnabends, 24 Uhr, also für 67 Stunden unzulässig.

Die Landeshauptstadt Hannover weist darauf hin, dass eine Veranstaltung als öffentlich gilt, zu der grundsätzlich jede Person Zugang hat, ob gegen Entgelt oder auch ohne. Gegen die in Gaststätten übliche Hintergrundmusik am Gründonnerstag und Karsamstag sei dagegen nichts einzuwenden. Am Karfreitag seien darüber hinaus Veranstaltungen mit Konzerten und Bühnendarbietungen nur dann erlaubt, wenn sie auf den ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen und auch nur dann, wenn sie ausschließlich in Räumen ohne Schankbetrieb stattfinden.

Weitere Informationen 4 Min Was ist am Gründonnerstag grün? Der Gründonnerstag hat einen sprechenden Namen. Er spielt aber nicht auf die Natur an, sondern hat einen theologischen Hintergrund. Ein Beitrag aus der NDR Info Reihe Weltwissen. 4 Min Die Osterfeiertage und ihre Bedeutung Was bedeutet Gründonnerstag? Was geschah an Karfreitag? Erklärungen zu den Oster-Feiertagen und ihre religiösen Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.04.2022 | 12:00 Uhr