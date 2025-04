Ostermärsche: Wo in Niedersachsen für Frieden demonstriert wird Stand: 17.04.2025 15:10 Uhr Auch in diesem Jahr wollen Menschen in Niedersachsen mit Ostermärschen ein Zeichen für Frieden setzen. Die Veranstaltungen stehen 2025 unter dem Motto "Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt!"

Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative finden die Ostermärsche bundesweit unter dem Eindruck der Aufrüstung in Deutschland und Europa statt. Es werde deshalb mehr Einsatz für diplomatische Initiativen zur Beendigung der Kriege - insbesondere in der Ukraine und Gaza - gefordert. Auch das traditionelle Thema "Atomwaffen abschaffen" werde angesichts der erneuten Debatten zentral sein. Die Friedensbewegung bestärkt ihre Forderung nach einer Welt ohne Atomwaffen und einem zügigen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Ostermärsche 2025 in Niedersachsen

In Niedersachsen finden am Samstag, den 19. April, folgende Ostermärsche statt:

Wolfsburg: "Friedensfähig statt Kriegstüchtig", Start: 10 Uhr, Gewerkschaftshaus, Siegfried-Ehlers-Str. 2

"Friedensfähig statt Kriegstüchtig", Start: 10 Uhr, Gewerkschaftshaus, Siegfried-Ehlers-Str. 2 Unterlüß: " Tomaten statt Granaten", Start: 10.30 Uhr, Bahnhof Unterlüß

Tomaten statt Granaten", Start: 10.30 Uhr, Bahnhof Unterlüß Goslar: "Voller Einsatz für den Frieden", Start: 10.30 Uhr, Jakobikirchhof

"Voller Einsatz für den Frieden", Start: 10.30 Uhr, Jakobikirchhof Braunschweig: "Grundgesetz: Friedensgebot!", Auftakt: 11 Uhr, Kohlmarkt

"Grundgesetz: Friedensgebot!", Auftakt: 11 Uhr, Kohlmarkt Hannover: "Mit Frieden gewinnen", Auftakt: 11 Uhr, in der Aegidienkirche

"Mit Frieden gewinnen", Auftakt: 11 Uhr, in der Aegidienkirche Oldenburg: "Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg", Auftakt: 11 Uhr, Julius-Mosen-Platz

"Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg", Auftakt: 11 Uhr, Julius-Mosen-Platz Emden: " Frieden ist mehr und etwas anderes als die Abwesenheit von Krieg", Start: 11.15 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Frieden ist mehr und etwas anderes als die Abwesenheit von Krieg", Start: 11.15 Uhr, Bahnhofsvorplatz Norderney: Kundgebung um 11.30 Uhr in der Fußgängerzone der Poststraße

Kundgebung um 11.30 Uhr in der Fußgängerzone der Poststraße Osnabrück: "F riedensfähig statt kriegstüchtig!", Start: 12.05 Uhr vor dem Theater

riedensfähig statt kriegstüchtig!", Start: 12.05 Uhr vor dem Theater Göttingen: "Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt!", 12 Uhr, Nabel Göttingen, Ecke Weender Str./Theaterstr.

"Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt!", 12 Uhr, Nabel Göttingen, Ecke Weender Str./Theaterstr. Lingen: "Friedensfähig statt kriegstüchtig! Diplomatie statt Krieg!", Start: 14.30 Uhr, Bahnhof Lingen

Am Ostermontag gibt außerdem eine gemeinsame Fahrt aus Lüneburg zum Ostermarsch 2025 in Hamburg, Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Bahnhof Lüneburg.

Weitere Informationen Wie sich der Ostermarsch zur Friedensbewegung entwickelte Der erste Protestmarsch führt 1960 ab Karfreitag in die Lüneburger Heide. Im Kalten Krieg wächst der Protest der Pazifisten zur Massenbewegung heran. mehr

Geschichte der Ostermärsche

Seit 1960 demonstrieren Aktivistinnen und Aktivisten alljährlich zu Ostern für den Frieden. Atomkriegsgegner starteten damals den ersten Ostermarsch in Deutschland. Drei Tage lang marschierten 1.960 Demonstranten in Richtung NATO-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne im Süden der Lüneburger Heide. Am Ostermontag kamen mehr als 1.000 Menschen zusammen. Die Idee stammt aus Großbritannien. Dort hatten Friedensaktivisten bereits zwei Jahre zuvor einen dreitägigen Protestmarsch zu Ostern organisiert.

Weitere Informationen Ostermärsche 2024: Menschen demonstrieren in Niedersachsen für Frieden Die traditionellen Ostermärsche standen in diesem Jahr ganz im Zeichen des Angriffskriegs in der Ukraine und des Gaza-Kriegs. mehr 4 Min Ostermärsche 2024 in Niedersachsen Der größte Marsch im Land fand in Hannover statt - mit rund 700 Menschen. Wo wurde noch demonstriert? Ein Überblick. 4 Min