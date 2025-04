Osterferienbeginn sorgt für stockenden Verkehr in Niedersachsen Stand: 05.04.2025 09:33 Uhr In Niedersachsen und vier weiteren Bundesländern haben am Freitag die zweiwöchigen Osterferien begonnen. Am Nachmittag staute es sich auf den Straßen - auch am Wochenende rechnet die Polizei mit viel Verkehr.

Besonders viel Geduld brauchten Verkehrsteilnehmende am Freitag auf der A2 von Hannover Richtung Dortmund. Wegen eines Unfalls staute sich der Verkehr dort zwischen Rehren und Veltheim auf teilweise bis zu zehn Kilometern. Ähnlich sah es auf der A7 aus: In Richtung Flensburg staute es sich vor dem Elbtunnel ebenfalls auf zehn Kilometern.

ADAC: "Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer eins"

Auch in Sachsen-Anhalt, Bremen, Thüringen und Hessen haben am Freitag die Schulferien begonnen. Laut Verkehrsclubs und Polizei ist zu erwarten, dass viele Urlauber direkt mit Ferienbeginn ihre Reise antreten. Das bedeutet: volle Straßen und Staugefahr im Bereich der Baustellen. "Insbesondere die Ferienorte an Nord- und Ostsee sind wieder ein beliebtes Ziel, und das Auto bleibt weiterhin Verkehrsmittel Nummer eins", fasst der ADAC wenig überraschend die Ausgangslage zusammen. Auch rund um die Ostertage vom 17. bis 21. April ist von besonders vollen Straßen auszugehen.

Hier kann es in Niedersachsen voll auf den Straßen werden

A1 Bremen - Osnabrück: Zwischen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche in beiden Richtungen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt

Zwischen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche in beiden Richtungen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt A1 Bremen - Hamburg: Im Horster Dreieck, Verbindungsfahrbahn gesperrt, Richtung A7 Hannover, der Umleitungsbeschilderung folgen

Im Horster Dreieck, Verbindungsfahrbahn gesperrt, Richtung A7 Hannover, der Umleitungsbeschilderung folgen A1 Bremen - Osnabrück: Zwischen Parkplatz Delmetal-Süd und Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 Kilometer pro Stunde,

Zwischen Parkplatz Delmetal-Süd und Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 Kilometer pro Stunde, A2 Hannover - Dortmund: Zwischen Anschlussstelle Bad Eilsen und Anschlussstelle Veltheim, Brückenarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 Kilometer pro Stunde

Zwischen Anschlussstelle Bad Eilsen und Anschlussstelle Veltheim, Brückenarbeiten, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 Kilometer pro Stunde A2 Braunschweig - Magdeburg: In beiden Richtungen, zwischen Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt und Anschlussstelle Eilsleben, Fahrbahnerneuerung, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Länge: 10,5 Kilometer

In beiden Richtungen, zwischen Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt und Anschlussstelle Eilsleben, Fahrbahnerneuerung, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Länge: 10,5 Kilometer A7 Kassel - Hannover: Zwischen Derneburg-Salzgitter und Dreieck Hannover-Süd in beiden Richtungen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Fahrbahnerneuerung

Zwischen Derneburg-Salzgitter und Dreieck Hannover-Süd in beiden Richtungen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Fahrbahnerneuerung A7 Hannover - Hamburg: Zwischen Ramelsloh und Horster Dreieck, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten

Zwischen Ramelsloh und Horster Dreieck, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten A7 Hannover - Kassel: In Höhe Northeim-Nord, Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt

In Höhe Northeim-Nord, Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt A28 Oldenburg - Leer: In Höhe Zwischenahner Meer, in beiden Richtungen, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Brückenarbeiten

In Höhe Zwischenahner Meer, in beiden Richtungen, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Brückenarbeiten A29 Oldenburg - Wilhelmshaven: Zwischen Oldenburg-Hafen und Oldenburg-Ohmstede in beiden Richtungen, vorübergehende Begrenzung der Fahrbahnbreite auf 3,50 m, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten

Zwischen Oldenburg-Hafen und Oldenburg-Ohmstede in beiden Richtungen, vorübergehende Begrenzung der Fahrbahnbreite auf 3,50 m, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Brückenarbeiten A38 Göttingen - Halle: Zwischen Deiderode und Friedland, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Dauerbaustelle, vorübergehende Begrenzung der Fahrbahnbreite auf 3,75 Meter

So funktioniert die Rettungsgasse in engen Straßen mit Baustellen

In den verkehrsreichen Ferien wird das Thema Rettungsgasse wieder präsenter. Ganz wichtig: Die Rettungsgasse muss schon dann gebildet werden, wenn der Verkehr stockt, und nicht erst, wenn die Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn von hinten kommen. In engen Baustellenbereichen kann es schwierig bis unmöglich werden, eine Rettungsgasse zu bilden, aufgrund deutlich schmalerer Fahrspuren. In diesem Fall ist es wichtig, mit genügend Abstand versetzt zu fahren. So können die Fahrzeuge im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln und damit den linken Fahrstreifen für Rettungskräfte frei machen.

