"Oster-Lockdown" soll Dynamik ausbremsen Stand: 23.03.2021 21:25 Uhr Über Ostern steht in Niedersachsen ein verschärfter Lockdown an. "Ruhetage" sollen Arbeits- und Privatleben runterfahren. Die Hoffnungen der Tourismusbranche sind zerplatzt.

Mehr als zwölf Stunden haben Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern diskutiert. Ein Knackpunkt: Urlaub in Deutschland. Unter anderem hatte sich Niedersachsen dafür stark gemacht. Am Ende gab es eine Absage. Die Maßnahmen sollen gerade über Ostern noch einmal verschärft werden.

Offene Fragen bei "Ruhetagen"

Der "Oster-Lockdown" sieht vor, dass an den fünf Tagen ab Gründonnerstag allein der Lebensmittelhandel am Ostersonnabend öffnen darf. Die Maßnahmen seien mit dem dringenden Appell verbunden, sich in dieser Zeit möglichst zu Hause aufzuhalten, sagte Weil. Aus der Wirtschaft gab es dazu massive Kritik: Die Maßnahmen seien realitätsfern, hieß es von Unternehmerverbänden. Zudem seien viele juristische Fragen zu den "Ruhetagen" offen. Der Bund hat angekündigt, diese zu klären. Die Kirchen hat die Landesregierung zudem gebeten, keine Präsenzgottesdienste an Ostern abzuhalten.

Strategisch mehr testen

Nach Ostern will Niedersachsen das Infektionsgeschehen durch deutlich mehr Tests in den Griff bekommen, wie Weil erklärte. Laut Experten müssten 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden. Dies erreiche man in Niedersachsen über die Schulen und die drei Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Hinzu komme die Gruppe der Bürger, die sich auf Kosten des Bundes testen lassen können, so Weil.

Shopping mit negativem Test

Ebenfalls nach Ostern soll laut Weil ein Modellprojekt in ausgewählten Kommunen im Land beginnen. Dort sollen zuvor negativ auf das Coronavirus getestete Menschen in Geschäften einkaufen gehen, in der Außengastronomie sitzen und Kulturveranstaltungen besuchen können. Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 200 seien ausgeschlossen.

Neues Impfziel

Schon im Sommer sollen sich alle Menschen, die dies möchten, impfen lassen können. Aufgrund der für April und die danach folgenden Monate angekündigten Impfstofflieferungen hält Weil dieses Ziel für realistisch.

Lockdown verlängert

Allgemein ist der Lockdown bis zum 18. April verlängert worden. In Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 soll die bereits am 3. März beschossene "Notbremsen"-Regelung angewendet werden. In diesem Fall dürften sich Mitglieder eines Haushalts nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Das Infektionsschutzgesetz soll in Kürze angepasst werden, eine neue Landesverordnung voraussichtlich aber kommende Woche in Kraft treten.

Corona-Hotline in Niedersachsen

