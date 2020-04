Stand: 09.04.2020 17:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oster-Ansprache: Weil macht Niedersachsen Mut

Es wird ein denkwürdiges Osterfest in diesem Jahr: Geschäfte, Restaurants und Bars sind geschlossen, Kontakte zu Freunden, Bekannten und Verwandten stark eingeschränkt bis verboten, Gottesdienste abgesagt oder ins Netz verlegt. Wer sich nicht an die Vorgaben der Allgemeinverfügung der Landesregierung und andere Corona-Regeln hält, muss mit schmerzhaften Bußgeldern rechnen. Aus diesem Anlass hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dazu entschlossen, sich erstmals vor Ostern in einer Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu wenden. Darin appelliert er eindringlich an die Vernunft, die Regeln einzuhalten und das Osterfest mit wenigen direkten sozialen Kontakten möglichst zu Hause zu verbringen. Weil macht den Menschen im Land Mut, gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Weil: "Wir sind noch nicht am Ziel" 09.04.2020 16:45 Uhr Ministerpräsident Weil (SPD) wendet sich erstmals in einer Oster-Ansprache an die Bevölkerung. Bei der Eindämmung der Corona-Pandemie sei man auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel.







4,38 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weil: Einschnitte für viele hart, aber notwendig

Weil ist gegen eine zu frühe Lockerung der Kontaktsperre. "Wir können das erst umsetzen, wenn die Zahlen deutlich besser sind als sie jetzt schon sind", sagte Weil dem NDR in Niedersachsen. Die Landesregierung habe die Verpflichtung, die Bürger weiterhin zur Reduzierung ihrer sozialen Kontakte aufzurufen. Er wisse, wie hart die Einschnitte seien - vor allem für ältere und einsame Menschen oder für psychisch Kranke. Er habe aber den Eindruck, dass die Regeln wirkten, sagte Weil. Dies sei auch schon an den rückläufigen Zahlen der Neuinfektionen erkennbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 09.04.2020 | 17:00 Uhr