Ossensamstag: Osnabrück feiert nach Corona-Pause wieder Karneval Stand: 17.02.2023 11:30 Uhr Am Samstag ist wieder Karneval in Osnabrück: Rund 60 Gruppen mit mehr als 1.000 Menschen ziehen beim Ossensamstag bunt verkleidet durch die Straßen. Der Umzug startet um 14 Uhr.

Der Ossensamstag ist der Höhepunkt für die Karnevalisten in Osnabrück. Der etwa ein Kilometer lange Festzug steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Humor und Glück kommt der Ossensamstag zurück". Vom Stadtprinzenwagen aus wird es einen Livestream des Umzugs geben - für alle, die sich nach der Corona-Pandemie noch nicht in große Menschenmengen begeben wollen.

Diese Route gehen die Jecken am Ossensamstag

Der Umzug startet um 14 Uhr an der Neuen Mühle, Ecke Kollegienwall/Heinrich-Heine-Straße. Weiter geht es dann über die Schlagvorderstraße - Möserstraße - Herrenteichstraße - Kleine Domsfreiheit - Domhof bis zur Hasestraße. Am Rathausmarkt erteilt der Stadtprinz Klaus I. der Tanzgarde den Auftrag, das Rathaus zu stürmen und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) zu entführen. Zum Schluss erhält Klaus der I. den Stadtschlüssel für die nächsten "drei tollen Tage". Danach können alle Jecken und Narren feiern.

Kinder- und Familienzone und Feiern in der Altstadt

Gegenüber von der Völkerschule wird am Kollegienwall eine spezielle Kinder- und Familienzone eingerichtet. Ab 13 Uhr soll hier mit einem Vorprogramm den Kindern die Wartezeit bis zum Umzugsbeginn verkürzt werden. Der Wagen des Kinder-Stadtprinzenpaares Marie II. und Basti I. steht am Kollegienwall, gegenüber der Neuen Mühle. Von dort werden auch ab 14 Uhr die einzelnen Teilnehmenden des Umzugs begrüßt. Wer nach dem Umzug außerdem in der Altstadt weiter feiern möchte, kann sich für den Umzug im Bereich "Kleine Domsfreiheit"/Theater/Dom positionieren. Alle Informationen rund um die Live-Übertragung, die Anfahrt und die Route des Festzuges stellen die Jecken auch auf der Internetseite des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval (BOK) bereit.

