Osnabrücker wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Stand: 24.01.2022 13:14 Uhr

Am Landgericht Münster hat am Montag der Prozess gegen einen 31-jährigen Niedersachsen begonnen. Der Mann aus Osnabrück soll sich in Ladbergen (Nordrhein-Westfalen) an einem Kind vergangen haben.