Osnabrücker Ermittlern gelingt Schlag gegen Automatensprenger Stand: 16.11.2023 06:08 Uhr Mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen und aus den Niederlanden haben Beamte aus Niedersachsen am Mittwoch zahlreiche Gebäude durchsucht. Sie nahmen den Angaben zufolge mehrere Personen fest und sicherten Beweise.

von Göran Theo Ladewig

Die Polizisten haben unter anderem Fluchtfahrzeuge und große Mengen Bargeld sichergestellt. Das sei deutlich mehr als erwartet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Die Beamten seien bis in den Mittwochabend beschäftigt gewesen, unterstützt wurden sie von Sprengstoffexperten. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will heute Mittag mit Landesjustizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) Details dazu bekannt geben.

Anstoß der Ermittlungen wohl in Osnabrück

Die meisten der mutmaßlich von der Gruppe gesprengten Geldautomaten befinden sich der Polizei zufolge in Nordrhein-Westfalen. Deshalb liegen die durchsuchten Gebäude auch ausschließlich dort und in den Niederlanden. Die Banden stammen demnach zumeist aus Utrecht oder Amsterdam. Nach Informationen von NDR Niedersachsen sind die Ermittlungen aber in Osnabrück ins Rollen gekommen: Im Stadtteil Hellern wurde im August 2021 ein Automat gesprengt. Diese Tat steht offenbar im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Federführend sind Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Bereits die dritte Großrazzia gegen Automatensprenger

Die Osnabrücker Behörden hatten bereits im Sommer 2022 und im Herbst 2021 Durchsuchungen gegen die Sprengerszene geleitet. Dabei hatten sie in den Niederlanden unter anderem eine Art Trainingslager zum Sprengen von Geldautomaten gefunden. Innenministerin Behrens sieht die Ermittlungsarbeit als Grund dafür, dass die Fallzahlen zurückgehen. Wurden in diesem Jahr bis Mitte November 33 Geldautomaten gesprengt, waren es nach Zahlen des Landeskriminalamts im Vorjahr noch 57.

