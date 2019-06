Stand: 21.06.2019 10:53 Uhr

Osnabrück: Polizei setzt Gewalttäter fest

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat den Landtag bei seiner Sitzung am Freitag über einen Gewalttäter unterrichtet. Der Mann sei am Mittwoch "aus Gründen der Gefahrenabwehr" in der Stadt Osnabrück festgenommen worden. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück habe demnach angekündigt, "den Märtyrertod sterben und sich in Berlin in die Luft sprengen zu wollen", sagte Pistorius im Plenum. Der 33 Jahre alte Mann sei wegen vielfacher Gewaltdelikte und "als Hochrisikofall im Bereich häuslicher Gewalt" polizeibekannt und mehrfach vorbestraft. Er war zuletzt im Februar aus dem Gefängnis entlassen worden. Er ist für vorerst zehn Tage in Präventivhaft genommen worden. Wie eine Ministeriumssprecherin NDR 1 Niedersachsen sagte, gehe die Behörde nicht von einer politisch motivierten Tat aus. Daher gelte der Verdächtige nicht als Gefährder.

Pistorius: Gewalttäter kündigt "Märtyrertod" an 21.06.2019 10:15 Uhr Niedersachsens Innenminister Pistorius hat den Landtag am Freitag über einen in Gewahrsam genommen Gewalttäter informiert. Dieser soll gedroht haben, sich in die Luft zu sprengen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verdächtiger soll abgeschoben werden

Eine deutsche Sicherheitsbehörde habe Pistorius' Worten zufolge Hinweise auf die mutmaßliche Bedrohungslage erlangt. Zudem hätten die Ermittler erfahren, dass der Mann jemandem aus seinem privaten Umfeld etwas habe antun wollen. Daraufhin sei der Verdächtige festgenommen und einem Amtsrichter vorgeführt worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerber. Wie die Sprecherin sagte, versuche das Land aktuell, Ersatzpapiere zu beschaffen, um ihn abzuschieben. Gelingt das nicht, muss es einen neuen Gerichtstermin geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.06.2019 | 11:00 Uhr