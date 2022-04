Orthodoxe aus der Ukraine bereiten sich auf Ostern vor Stand: 23.04.2022 15:02 Uhr Die orthodoxen Christen feiern eine Woche später als Katholiken und Protestanten das Osterfest. In Niedersachsen gibt es zahlreiche Angebote für sie.

Die Landeskirche Hannover hat dreisprachige Andachtshefte in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache vorbereitet. In der ukrainischen Gemeinde Hannover soll es allerdings kein gemeinsames Friedensgebet von russischen und ukrainischen Gläubigen geben. Die Wunden seien noch zu frisch, hieß es.

AUDIO: Religiös zu rechtfertigen? Sechs Wochen russischer Angriffskrieg auf die Ukraine (32 Min) Religiös zu rechtfertigen? Sechs Wochen russischer Angriffskrieg auf die Ukraine (32 Min)

Kammerchor singt auf Ukrainisch

Nach eigenen Angaben sind die russischen Gemeinden grundsätzlich für ukrainische Geflüchtete offen. Politik solle aus den Gottesdiensten herausgehalten werden. In der Stadtkirche Jever wird bereits am Sonnabend eine Ostermesse mit einem orthodoxen ukrainischen Geistlichen aus Hannover angeboten. Die ukrainische Gemeinde Osnabrück feiert am Sonntag um 15 Uhr in der Kirche St. Barbara ihren Ostergottesdienst im byzantinischen Ritus. Auch in Lüneburg soll in der St. Michaelis-Kirche ein Gottesdienst auf Ukrainisch abgehalten werden. So will der der Kammerchor der evangelischen Gemeinde die Liturgie auf Ukrainisch singen, die Wortbeiträge werden übersetzt.

