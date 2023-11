Orkantief am Ärmelkanal: Auch Niedersachsen leicht betroffen Stand: 01.11.2023 17:56 Uhr Das in Frankreich und Großbritannien aufziehende Sturmtief wird Niedersachsen laut Wettervorhersage des DWD in abgeschwächter Form erreichen. Besonders der Harz und die Nordsee sind betroffen.

In der Nacht nehme das Tief in Niedersachsen Fahrt auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Am Donnerstagmittag soll es seinen Höhepunkt erreichen, dann aber bereits wieder abflachen. An der Nordseeküste und in höheren Lagen erwartet der DWD Sturmböen von maximal 85 Kilometer pro Stunde, auf dem Brocken im Harz bis zu 100 Stundenkilometer. Im Binnenland könnten Bäume umfallen oder Gerüste wegfliegen, warnte ein Meteorologe.

Sturmtief rollt auf Frankreich und England zu: Verkehr eingestellt

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern soll Sturmtief "Emir" (international "Ciarán") am Mittwochabend auf die französische Atlantik- und die englische Südküste treffen. Es drohen Überschwemmungen und Sturmwellen. Im Ärmelkanal sowie im Nordwesten Frankreichs wurde der Verkehr teilweise eingeschränkt. Auch Fährverbindungen und der Zugverkehr wurden regional eingestellt. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin riet dazu, zu Hause zu bleiben. Für Donnerstag warnen Meteorologen in Großbritannien vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2023 | 18:00 Uhr