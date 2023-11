Orkantief "Ciarán": Frau stirbt im Harz durch umstürzenden Baum Stand: 02.11.2023 13:06 Uhr Die Ausläufer von Orkantief "Ciarán" haben Niedersachsen erreicht und ziehen weiter gen Ostsee. Im Harz stürzte ein Baum auf eine Frau, sie starb an den Verletzungen.

Eine junge Frau ist am Rammelsberg (Landkreis Goslar) durch einen umstürzenden Baum getötet worden. Grund sei das Unwetter, das deutlich stärker als erwartet ausfalle, wie der Kreisfeuerwehrverband am Mittag mitteilte. Im Harz sind heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem in höheren Lagen Sturmböen möglich, auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. An mehreren Orten in Zentral- und Südniedersachsen stürzten bis zum Mittag Bäume um - unter anderem auf der A7 zwischen Hildesheim und Derneburg-Salzgitter. Durch die Hindernisse kam es der Polizei zufolge zu mehreren Unfällen.

An der Nordseeküste gilt Sturmwarnung

Für Norddeutschland hat der DWD eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Demnach sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde möglich. An der Nordsee gelte die Warnung besonders für Ostfriesland und Helgoland. Die Schnellfähre "WattnExpress" nach Spiekeroog bleibt heute im Hafen, wie die Schifffahrts- und Kurverwaltung der Insel mitteilt. Weitere Fahrplanänderungen der Reedereien sind bislang nicht bekannt.

Wetter an der Ostsee: Starkwind und Regenschauer

An der Ostsee rechnen die Meteorologen heute überwiegend mit Starkwind. Von Flensburg bis Fehmarn und auf Rügen sei mit stärkeren Windböen zu rechnen, so der DWD weiter. Zudem erwarten die Meteorologen dichte Wolken und Regenschauer. Zum Wochenende nehme der Wind an der deutschen Küste ab, es bleibe aber stürmisch und regnerisch.

Frankreich und England: Stromausfälle, Züge fahren teilweise nicht

In Frankreich verursachte Tief "Ciarán" Mittwochnacht und am Donnerstag massive Stromausfälle. Rund 1,2 Millionen Menschen waren laut Versorger Enedis vom Netz abgeschnitten. Meteorologen registrierten Windgeschwindigkeiten von knapp 200 Kilometern pro Stunde. Im ganzen Land sollten die Menschen zu Hause bleiben, der Zugverkehr wurde in einigen Landesteilen eingestellt. In Großbritannien warnten Meteorologen vor umherfliegenden Trümmerteilen, abgedeckten Dächern und umstürzenden Bäumen.

