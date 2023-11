Orkantief "Ciarán": DWD warnt vor Sturm an Nord- und Ostseeküste Stand: 02.11.2023 07:23 Uhr Nachdem "Ciarán" in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Morgen eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Bis zum Mittag werden demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. An der Nordsee gelte die Warnung besonders für Ostfriesland und Helgoland. An der Ostsee rechnen die Meteorologen überwiegend mit Starkwind. Von Flensburg bis Fehmarn und auf Rügen sei mit stärkeren Windböen zu rechnen, so der DWD weiter. Zudem erwarten die Meteorologen dichte Wolken und Regenschauer. Zum Wochenende nehme der Wind ab, es bleibe aber stürmisch und regnerisch.

Niedersachsen: Sturm auf dem Brocken, starker Wind im Binnenland

Im Harz sind heute vor allem in höheren Lagen Sturmböen möglich, auf dem Brocken mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Im Binnenland könnten Bäume umfallen oder Gerüste wegfliegen, warnte ein Meteorologe.

Frankreich und England: Stromausfälle, Züge fahren teilweise nicht

In Frankreich verursachte Tief "Ciarán" in der Nacht Stromausfälle, an der Küste wurde vor bis zu zehn Meter hohen Wellen gewarnt. Im ganzen Land sollten die Menschen zu Hause bleiben, der Zugverkehr wurde in einigen Landesteilen eingestellt. In Großbritannien warnten Meteorologen vor umherfliegenden Trümmerteilen, abgedeckten Dächern und umstürzenden Bäumen.

