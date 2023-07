Orkanböen und Gewitter: Unwetter hat Niedersachsen erreicht Stand: 05.07.2023 12:56 Uhr Sturmtief "Poly" hat Niedersachsen erreicht. Es gibt erste Schäden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Land eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Die Unwetterwarnung gilt seit 11 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr. An der Nord- und Ostsee sowie im angrenzenden Binnenland treten heute laut DWD Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometern pro Stunde, vereinzelt auch schwere Gewitter mit Orkanböen auf. "Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an", teilte der DWD mit. Im Verlauf des Nachmittags zieht Sturmtief "Poly" in Richtung Dänemark ab.

Schulausfälle, kein Fährbetrieb, Warnungen vor Sturmschäden

Die Städte Delmenhorst und Oldenburg hatten ab 10 Uhr den Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. An der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln haben Fähren ihren Betrieb eingestellt. Die Deutsche Bahn und private Bahnbetreiber rechnen mit Zugausfällen und Verspätungen. Teilweise mussten Züge die Geschwindigkeit drosseln. Behörden warnen angesichts des Sturms vor umstürzenden Bäumen und herabstürzenden Ästen. Es könne zudem zu Schäden an Gebäuden kommen, Dachziegel könnten herunterfallen. Feuerwehren und Polizei warnen davor, Wälder zu betreten und sich im Freien aufzuhalten.

