Orkanböen und Gewitter: Unwetter fegt über Niedersachsen hinweg Stand: 05.07.2023 16:29 Uhr Sturmtief "Poly" hat Niedersachsen erreicht. Betroffen sind vor allem die Küstenregionen. Im Emsland wurde eine 64-jährige Frau von einem Baum erschlagen.

Die Frau wurde in Rhede von einem umstürzenden Baum getroffen und dabei tödlich verletzt. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, erlag nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Meteorologe: Sommersturm ist "wirklich extrem"

Der Sturm bringt aktuell an den Küsten Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. "Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem", sagte ein DWD-Meteorologe. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. "Je küstennäher man ist, desto gefährlicher ist es", sagte ein Sprecher des DWD. Die Unwetterwarnung gilt seit 11 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr. Feuerwehren und Polizei warnen davor, Wälder zu betreten und sich im Freien aufzuhalten. Im Verlauf des Nachmittags soll das Sturmtief "Poly" in Richtung Dänemark abziehen.

Weitere Informationen Liveblog zum Unwetter: Erste Tote durch Sturmtief "Poly" Seit 11 Uhr gilt eine Unwetterwarnung des DWD. Meteorologen rechnen mit Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern. (05.07.2023) mehr

Schulausfälle und kein Fährbetrieb

Die Städte Delmenhorst und Oldenburg hatten ab 10 Uhr den Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. An der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln haben Fähren ihren Betrieb eingestellt.

Liveblog: Unwetter über Niedersachsen

In einem Liveblog informiert der NDR über die neusten Entwicklungen und Einschränkungen durch Sturmtief "Poly" in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 05.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter