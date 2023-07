Orkanböen und Gewitter: Unwetter erreicht den Norden Stand: 05.07.2023 11:10 Uhr Sturmtief "Poly" fegt heute über Norddeutschland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein eine Unwetterwarnung herausgegeben.

An der Nord- und Ostsee sowie im angrenzenden Binnenland einschließlich Bremen und Hamburg treten heute laut DWD Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometern pro Stunde, vereinzelt auch schwere Gewitter mit Orkanböen auf. Die Unwetterwarnung gilt seit 11 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend. "Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an", teilte der DWD mit. Eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern gilt bereits seit 6 Uhr. Im Nachmittagsverlauf lässt der Wind den Meteorologen zufolge allmählich nach. Grund für das Unwetter ist das Sturmtief "Poly", das von den Niederlanden in Richtung Dänemark zieht.

Sturmböen bis zu 95 Kilometern pro Stunde im Binnenland möglich

Auch in den übrigen Teilen Niedersachsens, im südöstlichen Schleswig-Holstein und im Westen Mecklenburg-Vorpommerns soll es stürmisch werden. Dort erwarten die Meteorologen des DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometern pro Stunde. In Schauernähe kann es demnach auch zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde kommen. Die Gefahr von gebietsweisem Starkregen, die zuvor noch für heute möglich erschien, besteht nach Angaben eines DWD-Meteorologen nicht mehr. Der Starkregen werde vor allem über der Nordsee abgelassen, sagte er auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen. Zwar bekämen Ostfriesland und das Ammerland nach Wetterinformationen von Dienstagabend Regen ab, aber nicht im unwetterartigen Bereich. Gleiches gelte für die übrigen Nordländer.

Gefahr: Umstürzende Bäume und herabfallende Dachziegel

Der DWD warnt angesichts des Sturms vor umstürzenden Bäumen und herabstürzenden Ästen. Dies kann nach Angaben einer Meteorologin zu Problemen im Straßen- und Bahnverkehr führen. Da die Bäume alle belaubt seien, böten sie viel Angriffsfläche. Auch könne es zu Schäden an Gebäuden kommen und Dachziegel könnten herunterfallen. "Man muss sich in dem Zeitraum gut überlegen, ob man vor die Tür geht", erklärte die Meteorologin. Der Feuerwehrverband Ostfriesland warnt ebenfalls davor, der Aufenthalt im Freien könne zu einer großen Gefahr werden. Verkehrsteilnehmende sollten wachsamer sein als sonst, weil entwurzelte und umgestürzte Bäume und herabfallende Äste den Straßenverkehr gefährden könnten. "Der Aufenthalt in Waldgebieten sollte unterbleiben", so der Feuerwehrverband. Auch die Polizei Hameln ruft zur Vorsicht auf. Bürgerinnen und Bürger sollten sich vor umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen und windanfällige Gegenstände sichern.

