Orkanartige Sturmböen auf den Inseln und im Harz erwartet Stand: 13.01.2023 19:30 Uhr In den kommenden Tagen zieht Sturmtief "Egbert" weiter über Norddeutschland. Am Sonntag erwarten Meteorologen auf den Inseln, an der Küste und im Harz Orkanböen.

Wie schon am Freitag bringt Sturmtief "Egbert" am Samstag örtlich stürmische Böen nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen - vor allem an den Küsten. In Mecklenburg-Vorpommern sollen zunächst nur vereinzelt Windböen auftreten, am Nachmittag häufiger, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Sonntag hingegen sind laut den Meteorologen auf den Ostfriesischen Inseln und im Harz orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Deutsche Bahn: Vor Abfahrt über Züge informieren

Angesichts des stürmischen Wetters warnen die Niedersächsischen Landesforsten davor, Waldgebiete - vor allem in den höheren Lagen von Harz und Solling - zu betreten. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten Bäume und Baumteile absterben lassen, erklärte Präsident Klaus Merker. Diese drohen durch den Wind abzubrechen. Die Bahn rät Kundinnen und Kunden, sich vor Abfahrt zu informieren, ob und wann die Züge fahren.

Fluss-Pegel in Niedersachsen können steigen

Wegen der anhaltenden Niederschläge kann es in Teilen von Niedersachsen zu ansteigenden Pegeln bei einigen Flüssen kommen. Am Freitag war jedoch nur an wenigen Flüssen, wie etwa am Oberlauf der Hase bei Osnabrück, die erste von vier Meldestufen überschritten, wie Daten der Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zeigten. Auch die Oste im Landkreis Rotenburg und die Emmer bei Bad Pyrmont führen derzeit viel Wasser. Das droht auch der Innerste und der Oker im Harz. Dort soll es ab Samstagnachmittag bis in die Nacht zu Sonntag teils kräftig regnen - mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter, so der DWD.

VIDEO: Wärmster Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnung (30.12.2022) (1 Min)

Möglicher Schneefall im Harz

"Ab Montag wird es nachhaltig kälter", so ein Meteorolge des DWD am Freitag. In Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Expertinnen und Experten mit Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad, in Schleswig-Holstein und Hamburg um die 5 Grad. Im Oberharz rechnet der DWD momentan mit Temperaturen um 0 Grad - es könnte also Schnee fallen. Möglicherweise ist in den nächsten Wochen sogar Wintersport möglich.

