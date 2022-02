Orkan "Zeynep": Zugverkehr in Niedersachsen noch eingeschränkt Stand: 20.02.2022 08:41 Uhr Am Tag nach Orkantief "Zeynep" werden in Niedersachsen weiter Schäden beseitigt. Der Bahnverkehr bleibt beeinträchtigt, teilt die Deutsche Bahn mit. Ein neues Sturmtief "Antonia" wird heute erwartet.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Niedersachsen ist weiterhin stark eingeschränkt. Laut Bahn fahren bis voraussichtlich heute Mittag keine Fernverkehrszüge nördlich von Düsseldorf und Berlin. "Die Prognose für den Sonntag und auch den Montag bleibt schwierig", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß. Grundsätzlich sei bis Montagnachmittag mit starken Einschränkungen zu rechnen. Vereinzelt verkehren aber bereits ICE-Züge zwischen Berlin - Hannover - Köln und zwischen München - Hannover - Bremen - Hamburg. Der regionale Zugverkehr der privaten Betreiber metronom, enno und erixx ist bereits gestern auf vereinzelten Teilstrecken wieder angelaufen. Dennoch bleibt es noch dabei: Große Teile des Streckennetzes seien derzeit nicht befahrbar. Auf allen Strecken seien ersatzweise Busse unterwegs, allerdings seien erhebliche Wartezeiten möglich. Der regionale Verkehr der Deutschen Bahn ist ebenfalls wieder angelaufen - allerdings nicht überall und mit starken Einschränkungen.

Sturmtief "Antonia" kommt heute

Derweil warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits vor einem neuen Sturm. "Antonia" zieht heute im Tagesverlauf bis in die Nacht über Niedersachsen und bringt zunächst dem westlichen Teil des Landes Sturmböen bis zu 70 Kilometern in der Stunde. Für den Harz wird wegen seiner exponierten Lage vor "extremen Orkanböen" mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde gewarnt. Es bleibt also windig und gerade mit Blick auf die massiven Schäden in Wäldern, Alleen und Parks, die "Zeynep" und "Ylenia" in den vergangenen Tagen gebracht haben, auch gefährlich.

Wälder meiden - es herrscht weiterhin Lebensgefahr

Deshalb haben Städte wie Hannover bereits vor dem Wochenende darauf hingewiesen, Parks und Außenanlagen nicht zu betreten. Dort herrscht durch herabfallende Äste und instabile Bäume Lebensgefahr. Ebenso warnen die Landesforsten vor dem Betreten von Wäldern. Der Nationalpark Harz hat derzeit noch keinen Überblick über die Schäden dort. Der Grund: Auch die Ranger und Forstwirte bleiben drin, weil alles andere lebensgefährlich sei, so Sprecher Martin Baumgartner. "Wir gehen davon aus, dass viele Wanderwege von umgestürzten Bäumen blockiert sind."

Mann bei Cuxhaven stirbt bei Dacheinsturz

Mit voller Wucht war "Zeynep" über Niedersachsen gefegt, ein Mann in der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam dabei ums Leben. Der 68-Jährige aus dem Landkreis Cuxhaven hatte laut Polizei versucht, das Dach eines Stalls zu reparieren, als dieses einstürzte und der Mann rund zehn Meter in die Tiefe stürzte.

169 Kilometer pro Stunde auf Borkum

Von einem "historischen" Orkan hatten Meteorologen im Vorfeld gesprochen. Der Spitzenwert in Niedersachsen wurde auf Borkum mit einer Geschwindigkeit von 169 Kilometern in der Stunde gemessen, gefolgt von 162 am Nordsee-Leuchtturm "Alte Weser". Bei Büsum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste erreichte der Orkan Geschwindigkeiten von rund 143 Kilometer pro Stunde. Am Flugplatz Nordholz bei Cuxhaven und am Leuchtturm Kiel wurden in der Spitze etwa 140 Kilometer pro Stunde registriert. Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog blies der Orkan mit rund 135 Kilometern in der Stunde. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge wurden ebenfalls hohe Geschwindigkeiten gemessen - der 1.141 Meter hohe Brocken im Harz meldete rund 146 Kilometer pro Stunde.

Bäume kippen um: Verletzte in Garrel und Lehrte

Seitdem "Zeynep" - das zweite schwere Tief nach "Ylenia" innerhalb weniger Tage - auf Niedersachsen getroffen ist, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz. In Gronau im Landkreis Hildesheim wurde in der Nacht zu Sonnabend eine 80 Kilogramm schwere Kupferplatte von einem Kirchturm weggeweht. Die Platte schlug in rund 80 Metern Entfernung in ein Haus ein. Weitere etwa drei mal drei Meter große Platten drohten abzubrechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Altstadt wurde daraufhin abgesperrt, Anwohner sollten sich in Sicherheit begeben. In Garrel im Landkreis Cloppenburg wurde ein 53 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt, als ein Baum auf seinen Wagen fiel. In Lehrte in der Region Hannover wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen und ebenfalls schwer verletzt.

"Historisch" viele Einsätze im Landkreis Aurich

Landesweit rückten die Helfer aus, um umgestürzte Bäume von Straßen zu schaffen oder sie so zu sichern, dass sie nichts zerstören. Besonders stark beschäftigte der Sturm die Einsatzkräfte im Landkreis Aurich: Bis um 6 Uhr wurden die Feuerwehren zu mehr als 520 Einsätzen gerufen, bis zum Mittag waren es bereits etwa 800. "Das ist historisch", sagte ein Sprecher. Umstürzende Bäume beschädigten die Oberleitung der Bahn in Norden, auch Überland-Telefonleitungen waren betroffen. Dächer mussten gesichert, Teile von Garten- und Blockhäusern von den Straßen geräumt werden. Ein Baukran neigte sich in Richtung zweier Einfamilienhäuser, die Familien mussten die Häuser verlassen und der Kran aufwendig gesichert werden. An vielen Orten fiel auch der Strom aus.

Wangerooge und Langeoog verlieren Strand durch "Zeynep"

Die Nordseeinsel Wangerooge büßte etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. "Auf einer Länge von einem Kilometer gibt es kaum noch Sand", sagte Inselbürgermeister Marcel Fangohr (parteilos). Dennoch sei der Sturm glimpflich ausgegangen: "Wir haben Glück gehabt." Der Wasserstand habe zwar zwei Meter über dem normalen Stand gelegen, das sei aber weit von den Höchstständen entfernt. 2013 habe der Wasserstand bei 9,17 Metern gelegen. Auch auf der ostfriesischen Insel Langeoog wurde der Strand beschädigt. "In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen", so Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos).

Schwere Sturmfluten - Emssperrwerk zeitweise geschlossen

An vielen Pegeln an der niedersächsischen Nordseeküste überschritten die Wasserstände die Schwelle zur schweren Sturmflut. Vor allem an den Flussmündungen sei diese Grenze überschritten worden, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Carsten Lippe. Wegen der erhöhten Wasserstände vor allem in den Flusstrichtern seien alle Sperrwerke zwischenzeitlich geschlossen worden - auch das große Emssperrwerk bei Gandersum.

