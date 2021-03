Orkan "Klaus" erreicht 133 Stundenkilometer auf dem Wurmberg Stand: 11.03.2021 19:22 Uhr Am Donnerstag ist Sturmtief "Klaus" mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern über Norddeutschland hinweggezogen. Ortsweise gab es noch bis in den Abend stürmische Böen.

Spitzenreiter war der Wurmberg bei Braunlage. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellte Spitzengeschwindigkeiten von 133 Stundenkilometern fest. Auf Borkum erreichte der Orkan 126 Stundenkilometer, auf dem Burgberg bei Bad Harzburg 124 Stundenkilometer. An der Nordsee freuten sich Kitesurfer über Wind und Wellen. Gegen Abend flachte der Sturm allmählich ab. Der DWD warnte für die Nacht dennoch vor orkanartigen Böen an der Küste und im Harz und riet Bürgerinnen und Bürger, das Zuhause möglichst nicht zu verlassen. Das Schlimmste sollte nun bis Sonnabend überstanden ein - dann ist Sturm "Luis" angekündigt. Er soll die Mitte Deutschlands treffen und Niedersachsen weitestgehend verschonen.

Bäume halten Druck nicht Stand

Die gute Nachricht zum Sturm "Klaus" lautete an diesem Donnerstag: Es ist derzeit nichts von Verletzten bekannt. Vielerorts ließ der Sturm allerdings Bäume umstürzen und verursachte Sachschäden. In Wallenhorst im Landkreis Osnabrück war ein Baum auf einen unbesetzten Linienbus gefallen. Der Fahrer machte nach Polizeiangaben zu dem Zeitpunkt des Unglücks eine Pause und blieb unverletzt. Im Harz verursachte ein entwurzelter Baum zwischen Bad Grund und Seesen mehrere Ausfälle im Regionalverkehr. Die NordWestBahn musste für zwei Stunden den Verkehr zwischen Wilhelmshaven und Osnabrück einstellen, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war. In den Bremer Stadtteilen Blumenthal und Vegesack hatten mehrere tausend Haushalte keinen Strom, weil ein Baum eine Oberleitung abgerissen hatte.

Sturm "Klaus" wirft Lkw um

Der Wind entwurzelte nicht nur Bäume, sondern beschädigte auch Häuser und Fahrzeuge. In Pattensen in der Region Hannover wurde ein Laster von einer Windböe erfasst. Das Fahrzeug kippte auf einen Acker und landete auf der Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Nördlich von Hameln - in Gut Helpensen - ist ein Baum auf das Heck eines Lasters und auf ein dahinter fahrendes Auto gefallen. Auch hier gab es keine Verletzten. Im Landkreis Cuxhaven kippte ein Lkw-Gespann durch eine Windböe um. In Delmenhorst hagelte es heftig.

Sturm bereitet Bahnbetreibern Probleme

Die Deutsche Bahn hatte frühzeitig eine Warnung herausgegeben, dass es im Regional- und Fernverkehr zu Beeinträchtigungen kommen könnte. Vielerorts fielen Regionalbahnen und DB-Züge aus. Zwischen Oldenburg und Emden fuhren eine Zeit lang nur Busse. Auf den Strecken zwischen Braunschweig und Herzberg sowie Leer nach Hannover mussten die Fahrgäste Geduld mitbringen.

