Organisierte Kriminalität: Wie ist die Lage in Niedersachsen? Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) verzeichnet nach eigenen Angaben Erfolge gegen die Organisierte Kriminalität. Den Ermittlern gelingt es immer wieder, verschlüsselte Kommunikation auszuwerten.

Seit Mitte 2020 können die Beamten des LKA die Messenger-Daten analysieren. Damals hatte eine internationale Ermittlergruppe den Kryptodienst Encrochat infiltriert, über den eine Vielzahl an kriminellen Geschäften geplant wurde. Bis Ende September waren die Ermittler so unter anderem in der Lage, allein in Niedersachsen zum Beispiel 1,5 Tonnen Marihuana und 46 Kilogramm Amphetamine, mehr als 100 Schuss-, Hieb- und Stichwaffen sowie insgesamt fast 50 Millionen Euro an Vermögenswerten zu beschlagnahmen. Das seien nie dagewesene Dimensionen, sagte Andreas Tschirner, leitender Kriminaldirektor im LKA. Kriminelle könnten sich nicht mehr sicher fühlen, denn auch neue Technologien würden schnell durchblickt. Am Montag möchte das LKA weitere Details über das Lagebild "Organisierte Kriminalität" vorstellen.

LKA will in Zukunft mehr auf KI setzen

Doch trotz dieser Erfolge ist laut LKA ein Rückgang des Drogenhandels in Deutschland und Europa nicht zu beobachten. Die Ermittler hoffen deshalb, dass sich Beteiligte wie Lkw-Fahrer oder Lagerarbeiter durch hohe Strafen abschrecken lassen - und somit weniger Menschen am Handel beteiligt sind. In Zukunft möchte das LKA zudem noch stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen - diese soll unter anderem beim Übersetzen von Fremdsprachen unterstützten.