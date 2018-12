Stand: 29.12.2018 11:14 Uhr

Online-Petition: Pflegekammer soll aufgelöst werden

Der Widerstand gegen die neue Pflegekammer in Niedersachsen nimmt weiter Form an. Seit einigen Tagen können sich Pflegekräfte und andere Kritiker einer Online-Petition anschließen, die die Auflösung der Kammer und ein Ende der "Zwangsmitgliedschaft" fordert. Innerhalb von einer Woche haben sich rund 17.500 Unterzeichner gefunden. Mitinitiator Stefan Cornelius aus Berge nahe Osnabrück und seine Kollegen gehen aber noch weiter, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Aus Protest gegen die Pflichtmitgliedschaft wollen nun "viele Pflegekräfte ihre Examensurkunde zurückgeben", sagte Cornelius. Das sei aber keine Lösung. "Das würde dem Pflegebereich schaden."

Pflichtmitgliedschaft in der Kritik

Die Pflegekammer hat nach jahrelanger Planung im August ihre Arbeit aufgenommen. Die Interessenvertretung soll den Stellenwert des Berufes und die Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern. Doch die Kritik reißt nicht ab. Besonders richtet sie sich gegen die Pflichtmitgliedschaft aller, die in einem Pflegeberuf ausgebildet sind. "Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Arbeitnehmer nicht in eine solche beitragspflichtige Kammer gezwungen werden sollten", sagte Kritiker Cornelius der Tageszeitung.

Beitrag an Höchsteinkommen berechnet

Als nun kurz vor Weihnachten die Bescheide für den Mitgliedsbeitrag verschickt wurden, kochten die Emotionen erneut hoch. Die Gebühr wurde pauschal auf Basis eines mutmaßlichen Jahreshöchsteinkommens von 70.000 Euro brutto bemessen. Doch so viel verdienen nur die wenigsten Pflegekräfte. Für jedes Halbjahr werden demnach pro Mitglied 140 Euro fällig. Um weniger zahlen zu müssen, können Mitglieder nachträglich über ein Formular ihr Einkommen angeben.

Zahlreiche Kommentare auf NDR.de

Ihrem Ärger über das Vorgehen der Pflegekammer haben zahlreiche Menschen auch in Kommentaren auf NDR.de Luft gemacht. Ein User nennt die Bemessung des Beitrags "unverschämt, instinktlos und völlig realitätsfern". Er arbeite seit mehr als 20 Jahren als Pflegedienstleiter, doch 70.000 Euro Jahresgehalt habe er trotz Ruf- und Bereitschaftsdiensten nie erreicht. Eine Userin bemängelt zudem, dass selbst die Pfleger, die nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, zur Mitgliedschaft in der Kammer verpflichtet sind. In einem anderen Kommentar heißt es, dass sich die Kammer in ihrem "bürokratisch-arroganten Drohgebärden in den Beitragsbescheiden" als Vertretungsorgan bereits diqualifiziert habe.

Für Januar plant die Initiative um Stefan Cornelius eine Demonstration in Hannover.

