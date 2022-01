Omikron-Variante bereitet Niedersachsens Kliniken Sorgen Stand: 08.01.2022 09:35 Uhr Aufgrund der hoch ansteckenden Omikron-Variante steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Land massiv an. Niedersachsens Kliniken befürchten daher einen starken Zulauf von Patienten.

Es sei schwer einzuschätzen, welche konkreten Auswirkungen die Verbreitung der Omikron-Variante haben werde, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. "Vorrangiges Ziel ist es, während der bevorstehenden Omikron-Welle jederzeit ausreichende Kapazitäten und Personal zur Patientenversorgung vorhalten zu können."

Mehrere Omikron-Szenarien möglich

Der Verbandssprecher zeigte mehrere mögliche Szenarien für die kommenden Wochen in den Krankenhäusern auf. Demnach könnte die hohe Verbreitungsgeschwindigkeit von Omikron zu einer steigenden Zahl von Corona-Patientinnen und -Patienten in den Kliniken führen und den Druck auf das Gesundheitssystem deutlich erhöhen. Bestenfalls könnte die neue Variante dazu führen, dass die Belastung der Intensivstationen sinkt - etwa, wenn die neue Variante tatsächlich, wie zurzeit angenommen wird, zu milderen Krankheitsverläufen als die Delta-Variante führt. Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten in den Kliniken ist dem Sprecher zufolge derzeit hoch. Das Personal müsse schnellstmöglich von bürokratischen Aufgaben entlastet werden, hieß es.

