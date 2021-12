Omikron-Lage: Weil begrüßt Bund-Länder-Gespräche am Dienstag Stand: 20.12.2021 08:32 Uhr Angesichts der sich ausbreitenden hochansteckenden Coronavirus-Variante Omikron beraten Bund und Länder morgen kurzfristig über das weitere Vorgehen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil begrüßt das.

"Es ist gut, dass Bundeskanzler Olaf Scholz für Dienstag eine erneute Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung angekündigt hat", teilte der Sozialdemokrat Stephan Weil am Sonntagabend kurz nach Bekanntwerden der geplanten Beratungen mit. Zuvor hatte der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung auch für Deutschland eine starke Zunahme von Infektionen mit einer entsprechenden Belastung des Gesundheitswesens vorhergesagt und schnelle Kontaktbeschränkungen gefordert.

Warnstufe 3 zwischen den Jahren: Weil sieht sich bestätigt

Der Expertenrat bestätige mit seinen Äußerungen die von ihm bereits seit einiger Zeit geäußerte Sorge, so Ministerpräsident Weil. Zugleich würden auch die in Niedersachsen bereits vorsorglich getroffenen zusätzlichen Schutzmaßnahmen für die Zeit zwischen Heiligabend und dem Jahreswechsel der Sache nach bestätigt. Dann gilt in Niedersachsen Warnstufe 3.

