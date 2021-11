Omikron: Erster Verdachtsfall in Niedersachsen Stand: 29.11.2021 16:19 Uhr In Niedersachsen gibt es einen ersten Verdachtsfall der Omikron-Variante des Coronavirus. Betroffen ist ein Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel.

Nach einem Aufenthalt in Südafrika bestehe bei dem Mann der begründete Verdacht, dass er mit der neuen Variante infiziert sein könnte, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Montag mit. Derzeit befinde er sich in Isolation. Laboruntersuchungen beim Landesgesundheitsamt sollen im Laufe der Woche Klarheit bringen.

Mann soll nur Kontakt im eigenen Haushalt gehabt haben

Nach seiner Rückkehr aus Südafrika in der vergangenen Woche hatte der Mann den Angaben zufolge Erkältungssymptome entwickelt. Sowohl ein Schnelltest als auch ein PCR-Test hätten eine Corona-Infektion bestätigt. Laut Landesgesundheitsamts-Präsident Fabian Feil hatte der Mann nach seiner Rückkehr nur Kontakt im häuslichen Umfeld. Alle im Haushalt wohnenden Menschen seien ebenfalls in Isolation.

