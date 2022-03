Omikron BA.2: Land hofft auf weiter stabiles Infektions-Plateau

Stand: 01.03.2022 14:13 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bewegt sich auf einem Plateau. Angesichts der sich auch in Niedersachsen ausbreitenden Omikron-Subline BA.2 hofft die Landesregierung, dass dies so bleibt.