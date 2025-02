"Omas gegen Rechts" ruft heute zu Demos und Kundgebungen auf Stand: 08.02.2025 09:35 Uhr Die Initiative "Omas gegen Rechts" hat zu einem bundesweiten Aktionstag gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Auch in Niedersachsen finden Demonstrationen und verschiedene Aktionen statt.

In Niedersachsen sind neben Mahnwachen, Menschenketten und Demonstrationen auch Tanz-Aktionen, gemeinsames Kochen und Flashmobs geplant, teilen die Omas gegen Rechts Nord mit. Der Aktionstag findet vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar statt: "Nie war die Gefahr so groß, dass unsere demokratischen Errungenschaften und damit die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens durch neue Mehrheitsverhältnisse im Bundestag in Gefahr geraten", heißt es in dem Aufruf.

Hannover: Kundgebung ohne FDP und CDU

In Hannover laden die Omas gegen Rechts zu einer Menschenkette und anschließend einer Kundgebung ein. Das Motto der Veranstaltung lautet "Rechtsruck stoppen! Demokratie wählen!". Ursprünglich wurden bei der Polizei bis zu 1.000 Teilnehmer angemeldet - inzwischen werde mit deutlich mehr Menschen gerechnet, sagt Uta Saenger von den Omas gegen Rechts dem NDR. Zuletzt haben die Organisatoren für Diskussionen gesorgt: Für ihre Kundgebung am Samstag wurden die Redner der CDU und der FDP wieder ausgeladen. Den Angaben zufolge, weil sie im Bundestag mit der AfD zusammen abgestimmt haben.

Braunschweig und Osnabrück: Demokratie und Toleranz

In Osnabrück schließen sich die Omas gegen Rechts dem bundesweiten Aufruf mit einem "Tanz für Toleranz" an. Auch sie betonen zur Bundestagswahl 2025: "Alle Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen". Mit einer gemeinsamen Lichterkette unterstützen auch die Omas gegen Rechts in Braunschweig dieses Vorhaben: "Hier ist es hell und nicht dunkel. Für Hass und Hetze gibt es keinen Platz", heißt es von den Organisatoren. Die Demokratie und ein tolerantes Miteinander sollen so unterstützt werden.

Omas gegen Rechts: Aktionen in Niedersachsen und Bremen

Barsinghausen : "Menschen-Rettungskette für die Demokratie" (11 Uhr)

: "Menschen-Rettungskette für die Demokratie" (11 Uhr) Braunschweig : Lichterkette unter dem Motto "Wir leuchten für die Demokratie" (16 Uhr)

: Lichterkette unter dem Motto "Wir leuchten für die Demokratie" (16 Uhr) Bremen: Kundgebung unter dem Motto "Bremen hält zusammen" (15 Uhr)

Kundgebung unter dem Motto "Bremen hält zusammen" (15 Uhr) Buxtehude : Demonstration unter dem Motto "Buxtehude wählt bunt" (13 Uhr)

: Demonstration unter dem Motto "Buxtehude wählt bunt" (13 Uhr) Cuxhaven : Demonstration unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie" (15 Uhr) und Stand auf dem Wochenmarkt (8.30 Uhr bis 13.30 Uhr)

: Demonstration unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie" (15 Uhr) und Stand auf dem Wochenmarkt (8.30 Uhr bis 13.30 Uhr) Dannenberg : Kundgebung und Demo unter dem Motto "Mut und Zusammenhalt gegen rechte Hetze - Gemeinsam Hoffnung schüren für Demokratie und Vielfalt" (12.30 Uhr). Danach gemeinsames Kochen "Antifaschistisches Chili sin Carne" (15.30 Uhr).

: Kundgebung und Demo unter dem Motto "Mut und Zusammenhalt gegen rechte Hetze - Gemeinsam Hoffnung schüren für Demokratie und Vielfalt" (12.30 Uhr). Danach gemeinsames Kochen "Antifaschistisches Chili sin Carne" (15.30 Uhr). Dissen : Kundgebung und Menschenkette (14 Uhr)

: Kundgebung und Menschenkette (14 Uhr) Garbsen : Marsch durch die Stadt unter dem Motto: "Geht wählen, es gibt keine Alternative zur Demokratie!" (11 Uhr)

: Marsch durch die Stadt unter dem Motto: "Geht wählen, es gibt keine Alternative zur Demokratie!" (11 Uhr) Georgsmarienhütte : Kundgebung am Rathaus (11 bis 11.30 Uhr)

: Kundgebung am Rathaus (11 bis 11.30 Uhr) Grafschaft Bentheim : Aktionstag am Haus der Demokratie, anschließend Flashmob (10.30 Uhr)

: Aktionstag am Haus der Demokratie, anschließend Flashmob (10.30 Uhr) Hannover : Menschenkette und Kundgebung unter dem Motto "Rechtsruck stoppen! Demokratie wählen!" (12 Uhr)

: Menschenkette und Kundgebung unter dem Motto "Rechtsruck stoppen! Demokratie wählen!" (12 Uhr) Leer : Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam gegen Hass und Hetze" (13 bis 16 Uhr)

: Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam gegen Hass und Hetze" (13 bis 16 Uhr) Meppen : Menschenkette vor dem Rathaus unter dem Motto: "Meppen Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" (11 bis 12 Uhr)

: Menschenkette vor dem Rathaus unter dem Motto: "Meppen Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" (11 bis 12 Uhr) Oldenburg : Mahnwache in der Innenstadt (11 bis 12 Uhr)

: Mahnwache in der Innenstadt (11 bis 12 Uhr) Osnabrück : Veranstaltung unter dem Motto "Tanz für Toleranz" (11 Uhr)

: Veranstaltung unter dem Motto "Tanz für Toleranz" (11 Uhr) Peine : Aktionstag in der Fußgängerzone (10 bis 13 Uhr)

: Aktionstag in der Fußgängerzone (10 bis 13 Uhr) Varel: Infostand in der Innenstadt mit Hupkonzert gegen rechts (10 bis 12 Uhr)

