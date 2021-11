Stand: 20.11.2021 19:26 Uhr Oldenburgische Kirche regelt Schutz vor sexualisierter Gewalt

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat am Sonnabend bei ihrer digitalen Herbsttagung ein Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in erster Lesung einstimmig verabschiedet. Darin ist festgeschrieben, dass der Oberkirchenrat eine Ansprechstelle und eine Meldestelle für Fälle sexualisierter Gewalt einrichtet. Ein Beirat soll die Arbeit begleiten. Bei der Ansprechstelle sollen sich Betroffene melden, um Gewalterfahrungen erstmals anzusprechen und vertraulich ihre Wünsche und die weiteren Schritte zu klären.

