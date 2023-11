Oldenburg verbietet erneut pro-palästinensische Demonstration Stand: 17.11.2023 15:54 Uhr Oldenburg hat erneut eine geplante pro-palästinensische Kundgebung verboten. Die Stadt begründete das Verbot mit den Erfahrungen während einer ähnlichen Demonstration am 21. Oktober.

Auf dieser Demo seien von den Teilnehmenden "strafbewehrte israelfeindliche Parolen" skandiert worden, heißt es vonseiten der Stadt. Die Polizei hatte daraufhin Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung eingeleitet. Eine zweite, für den 28. Oktober geplante, anti-israelische Demonstration war daraufhin von der Stadt und der Polizei untersagt worden. Grund für die aktuelle Entscheidung seien die Erfahrungen der Behörden mit der von derselben Privatperson angemeldeten Versammlung am 21. Oktober, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung der Stadt. Das Verbot gilt demnach bis zum 25. November auch für jegliche Ersatzveranstaltungen.

Stadt und Polizei befürchten starke Wiederholungsgefahr

Bei der für Samstag geplanten Demonstration, die vom Bahnhofsvorplatz bis zum Schlossplatz führen sollte, gehen Stadt und Polizei von einer starken Wiederholungsgefahr von Straftaten aus. Bei dem Verbot der pro-palästinensischen Demonstration sei die Entscheidung unter Einbeziehung der Polizei und deren Beurteilung der Sicherheitslage getroffen worden, heißt es in der Mitteilung. Auch Polizeipräsident Johann Kühme unterstütze die Entscheidung.

