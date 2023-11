Oldenburg: Pro-palästinensische Demo darf doch stattfinden Stand: 18.11.2023 16:22 Uhr Eine pro-palästinensische Demonstration in Oldenburg darf am Samstag nun doch stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht in Oldenburg entschieden. Zunächst hatte die Stadt die Veranstaltung untersagt.

Gegen das Verbot hatte sich der Organisator der Demonstration jedoch gewehrt. Er muss nun aber Auflagen einhalten. So muss er dafür sorgen, dass keine antisemitischen Parolen und Zeichen gerufen oder gezeigt werden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf die Veranstaltung vorbereitet.

Israelfeindliche Parolen bei vorangegangener Demo in Oldenburg

Die Stadt hatte das Verbot mit den Erfahrungen während einer ähnlichen Demo am 21. Oktober begründet. Damals seien von den Teilnehmenden "strafbewehrte israelfeindliche Parolen" skandiert worden, hieß es vonseiten der Stadt. Die Polizei hatte daraufhin Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung eingeleitet. Eine zweite, für den 28. Oktober geplante anti-israelische Demonstration war daraufhin von der Stadt und der Polizei untersagt worden. Grund für die aktuelle Entscheidung seien die Erfahrungen der Behörden mit der von derselben Privatperson angemeldeten Versammlung am 21. Oktober, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung der Stadt.

