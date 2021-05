Offener Brief an Tonne: Schüler fordern Absage von Klausuren Stand: 17.05.2021 14:04 Uhr Schüler aus dem Raum Hannover haben Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne in einem offenen Brief aufgerufen, auf Klausuren vorerst zu verzichten. Der Landesschülerrat unterstützt den Vorstoß.

Statt auf der Leistungsüberprüfung solle der Fokus zurzeit auf der Vermittlung von Wissen und dem gemeinsamen Lernen liegen, heißt es in dem Brief. Deshalb plädierten die Schülerinnen und Schüler dafür, den entsprechenden Erlass zu ändern und Klassenarbeiten in diesem Schulhalbjahr für die Jahrgänge 5 bis 11 auszusetzen. Davon ausgenommen werden sollen lediglich die Abschlussjahrgänge.

Hohe Belastungen durch Isolation und Homeschooling

Anlass für den offenen Brief ist den Angaben zufolge, dass Lehrkräfte angekündigt hätten, mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht schnell Klausuren und Klassenarbeiten anzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler begrüßten es, wieder zur Schule gehen zu können, heißt es in dem Brief. Aber die monatelange Isolation, gepaart mit "teils enormen Anforderungen durch Hausaufgaben, Videokonferenzen und Ersatzleistungen", habe die Schüler sehr stark belastet. Viele seien am Ende ihrer Kräfte angelangt und befänden sich in einer schlechten psychischen Verfassung.

Landesschülerrat warnt vor Leistungsdruck

"Das monatelange Distanzlernen war eine enorme Belastung. Was wir nun brauchen, ist eine ruhige Ankunft in der Schule - und keine Klassenarbeiten", sagte auch der Vorsitzende des Landesschülerrates, Florian Reetz. Die psychischen Belastungen sollten mit dem Übergang ins Wechselmodell abgebaut werden. "Wenn einige Schulen meinen, die zusätzlichen Präsenztage für mehr Leistungsdruck zu nutzen, dann ist das eindeutig der falsche Ansatz", so Reetz.

Auch Tonne für sanften Start

Kultusminister Tonne (SPD) hatte zuvor ebenfalls eine Übergangsphase angemahnt und dazu aufgerufen, die Schülerinnen und Schüler nach ihrer Rückkehr nicht sofort mit Tests und Klausuren zu überhäufen. "Die Schule soll nicht mit Druck starten", sagte er. Der verpasste Stoff könne auch in den nächsten Schuljahren aufgeholt werden. Noten sollten sich aus den Leistungen im ersten Halbjahr, der Beteiligung im Homeschooling und der folgenden Präsenzzeit zusammensetzen.

