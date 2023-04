Ökumenische "Woche für das Leben" in Osnabrück gestartet Stand: 22.04.2023 17:24 Uhr Im Osnabrücker Dom ist am Samstag die diesjährige ökumenische "Woche für das Leben" eröffnet worden. Im Mittelpunkt der Aktion steht die Lebenssituation junger Menschen zwischen 15 und 30 Jahren.

"Generation Z(ukunft). Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive" lautet das Motto der Initiative der evangelischen und katholischen Kirche in diesem Jahr. Konkret soll es um tiefgreifende Zukunftsängste und existenzielle Krisen von Jugendlichen gehen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, und der Diözesanadministrator des Bistums Osnabrück, Weihbischof Johannes Wübbe, gestalteten den Eröffnungsgottesdienst am Samstag im Osnabrücker Dom St. Petrus.

Generation Z im Mittelpunkt der diesjährigen Initiative

Kurschus wies im Vorfeld der Aktion darauf hin, dass die Gefährdung der psychischen Gesundheit von jungen Menschen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe. "Existenzielle Krisen bis hin zu Suizidalität im Jugendalter sind keine Seltenheit. Auch dafür wollen wir mit der diesjährigen Woche für das Leben ausdrücklich sensibilisieren", sagte die EKD-Ratsvorsitzende. "Wir werden genau hinhören, genau nachfragen und unsere kirchliche Unterstützung anbieten, wo sie gewünscht ist und gebraucht wird", so Kurschus weiter. Seit mehr als 25 Jahren ist die "Woche für das Leben" eine ökumenische Initiative der evangelischen und katholischen Kirche für den Schutz und die Würde des Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Die Aktion geht in diesem Jahr bis zum 29. April.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2023 | 16:00 Uhr