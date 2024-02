ÖPNV-Warnstreiks in Hannover und Braunschweig angekündigt Stand: 14.02.2024 19:29 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu Warnstreiks im Nahverkehr in Niedersachsen aufgerufen. Am Mittwoch standen die Busse in Göttingen still. Kommende Woche sollen Arbeitsniederlegungen in weiteren Städten folgen.

Bei den Göttinger Verkehrsbetrieben (GöVB) fuhren am Mittwoch bis zum Betriebsschluss keine Busse. Erst am Donnerstag gegen 4.30 Uhr sollte der Linienverkehr wieder beginnen, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte. Laut ver.di soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Göttingen auch kommende Woche noch einmal bestreikt werden. In den laufenden Tarifverhandlungen im Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) ist die Gewerkschaft unzufrieden mit dem Angebot der Arbeitgeberseite.

Warnstreiks in weiteren Städten in Niedersachsen geplant

Laut ver.di soll der ÖPNV in Göttingen auch kommende Woche noch einmal bestreikt werden. Am Montag und Dienstag nächster Woche sind zudem in Hannover, Braunschweig, Osnabrück und Wolfsburg nach Angaben der Gewerkschaft ÖPNV-Beschäftigte aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Auch die Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn im Wendland soll bestreikt werden. Betroffen seien Städte, in denen für Beschäftigte der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) gelte, hieß es von der Gewerkschaft. Die Verkehrs GmbH (BSVG) in Braunschweig teilten bereits mit, dass zwar Busse und Bahnen Montag und Dienstag ganztägig im Depot blieben, dass Busse für Grundschulkinder aber fahren sollen.

Tarifgespräche sollen am 22. Februar weitergehen

Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem Entlastung durch mehr Urlaub und eine Anpassung der Zeitzuschläge. Außerdem soll die Entgeltordnung angepasst werden. Die Tarifgespräche sollen laut ver.di am 22. Februar weitergehen.

