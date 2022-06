ÖPNV: Reibungsloser Start des Neun-Euro-Tickets in Niedersachsen Stand: 01.06.2022 13:23 Uhr Pendler und Reisende können seit heute das Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr nutzen. Trotz der großen Ticket-Nachfrage waren Busse, Züge und Bahnhöfe in Niedersachsen nicht übermäßig voll.

Nach Angaben der Verkehrsunternehmen in Braunschweig und Hannover fuhren heute Morgen nicht wesentlich mehr Menschen mit Bussen und Bahnen als üblich. Das gleiche Bild zeigte sich in den Hauptbahnhöfen Hannover, Oldenburg und Lüneburg. Ähnlich fiel auch die erste Zwischenbilanz beim privaten Bahnunternehmen Metronom aus: Nach Angaben eines Sprechers waren zwar manche Züge etwas voller als sonst, aber alles sei im entspannten Bereich geblieben. Lediglich ein Zug zwischen Uelzen und Hamburg sei so voll gewesen, dass niemand mehr mitfahren konnte.

Appell: Keine Fahrräder am Pfingstwochenende mitnehmen

Bei der Nordwestbahn im Weser-Ems Gebiet fuhren dagegen teilweise doppelt so viele Fahrgäste mit wie üblich - vor allem auf den ohnehin hoch frequentierten Strecken wie etwa Osnabrück-Oldenburg. In ganz Niedersachsen waren viele Reisende mit Fahrrädern im Zug unterwegs. Da die Verkehrsunternehmen für das anstehende lange Pfingstwochenende mit vielen Kurzurlaubern und vollen Bahnen rechnen, raten sie davon ab, das Fahrrad mitzunehmen. Die Sprecher der Nordwestbahn, des Metronom, Enno und Erixx vermuten, dass über Pfingsten insbesondere die Züge auf den Strecken zur Nordsee, in die Lüneburger Heide und in den Harz voll werden. Um den erwarteten Ansturm etwas abzufedern, sollen an den kommenden beiden Wochenenden die Bahnen zwischen Bad Harzburg und Hannover und zwischen Braunschweig und Herzberg verlängert werden.

Hohe Nachfrage nach Neun-Euro-Ticket

Bereits vor dem Start des Neun-Euro-Tickets hatten mehrere Verkehrsverbünde eine hohe Nachfrage nach dem subventionierten Angebot gemeldet. So registrierte der Verkehrsverbund GVH der Region Hannover etwa rund 90.000 verkaufte Tickets, der Verkehrsverbund Region Braunschweig 36.000, der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) 21.000 und die Nordwestbahn 15.000. Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) verkaufte vor dem Start rund 21.000 Fahrscheine auf digitalem Weg. Das Neun-Euro-Ticket gilt für eine Person in dem jeweils gültigen Kalendermonat. Die Aktion läuft im Juni, Juli und August deutschlandweit für Fahrten mit dem Nahverkehr in der zweiten Klasse.

