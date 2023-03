Stand: 10.03.2023 10:06 Uhr Oberleitungsschaden: Zugausfälle auf Strecke Hannover-Göttingen

Auf der Bahnstrecke zwischen Göttingen und Hannover kommt es aktuell zu Zugausfällen im Regionalverkehr in beiden Richtungen. Einzelne Züge verspäten sich zudem. Grund ist ein Oberleitungsschaden. Die Bahn arbeite bereits an der Reparatur, teilte das Unternehmen mit. Im Laufe des Vormittags soll die Strecke wieder komplett befahrbar sein. Fernverkehrszüge würden über ein zweites Gleis an der Stelle geleitet, teilte eine Bahnsprecherin am Freitagmorgen mit. Der Grund für den Defekt an der Oberleitung stand zunächst nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr