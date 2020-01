Stand: 21.01.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

OVG entscheidet über Videoüberwachung

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg verhandelt heute über die Rechtmäßigkeit von Kameras im öffentlichen Raum in Hannover. Nach einer vorausgegangenen Klage hatte das Verwaltungsgericht Hannover 2016 der Polizei den Betrieb von 56 von insgesamt 78 Kameras untersagt. Acht der verbotenen Kameras will die Polizei aber dennoch betreiben und hat daher Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung wird für den Nachmittag erwartet.

Reichen Änderungen im neuen Polizeigesetz aus?

Bei dem Verfahren geht es auch darum, ob das geänderte niedersächsische Polizeigesetz als rechtliche Grundlage für den Kameraeinsatz ausreichend ist. Das neue Polizeigesetz spielt damit erneut eine wichtige Rolle: Erst im November hatte das OVG auf Grundlage dessen das zuvor zwischenzeitliche verbotene Streckenradar für rechtmäßig erklärt.

Videos 03:01 Hallo Niedersachsen Neues Polizeigesetz verabschiedet Hallo Niedersachsen Das neue niedersächsische Polizeigesetz soll den Kampf gegen Terroristen erleichtern. Die Opposition befürchtet jedoch eine verfassungswidrige Einschränkung bürgerlicher Grundrechte. Video (03:01 min)

Anwalt: Überwachung erfolgt verdachtsunabhängig

Bei den Kameras, die die Polizei weiter betreiben will, handelt es sich um eine dauerhaft eingeschaltete und sieben, die nur zu einem konkreten Anlass, etwa einem Sportereignis, genutzt werden. Gegen den Einsatz von Videokameras ursprünglich geklagt hat ein Mann aus Hannover. Sven Adam, Anwalt des Klägers, kritisierte vor dem OVG-Verfahren, dass das Überwachen von öffentlichen Plätzen bei Sportereignissen zwar nicht anlasslos, aber immer noch verdachtsunabhängig sei. Sein Mandant und eine riesige Anzahl weiterer Menschen würden durch die Kameras der Polizei in ihren Grundrechten auf informationelle Selbstbestimmung verletzt, so Adam. Bürger müssten zumindest durch Schilder auf die Kameras hingewiesen werden.

Kameras an 30 Standorten

Die Polizeidirektion Hannover betreibt nach eigenen Angaben Kameras an 30 Standorten. Die Videoüberwachung erfolge zum Erkennen und der Abwehr von Gefahren sowie zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten. Die Behörde beruft sich dabei auf das Polizeigesetz. Nach fünf Tagen, fünf Stunden und 32 Minuten werden die Aufnahmen automatisch überschrieben. Zu dem laufenden Verfahren will sich die Polizei nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.01.2020 | 09:00 Uhr