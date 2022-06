OLG Celle hebt Freispruch nach gefälschtem Impfpass auf Stand: 13.06.2022 15:35 Uhr Es war auch schon vor Ende 2021 strafbar, einen falschen Impfpass in einer Apotheke vorzulegen. Einen Freispruch hat das OLG Celle aufgehoben und den Fall zurück an das Amtsgericht Stade verwiesen.

Wer im vergangenen Jahr in einer Apotheke einen gefälschten Impfpass vorgezeigt hat, um ein Impfzertifikat zu bekommen, kann nach einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Celle wegen Urkundenfälschung belangt werden. Das gilt jetzt auch für den Zeitraum vor Ende des Jahres 2021. Das OLG hob laut Pressemitteilung einen Freispruch des Amtsgericht Stade vom 24. Januar auf. Dieses hatte keinen Straftatbestand gesehen, weil der Impfpass nicht zur Täuschung bei einer Behörde oder einer Versicherung eingesetzt wurde – die Vorlage gefälschter Impfpässe in Apotheken war nicht ausdrücklich erfasst. Das OLG Celle hingegen schloss sich jetzt einer Rechtsauffassung an, die bereits die OLG Hamburg und Stuttgart vertreten haben: Der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse solle den Täter im Vergleich zur Urkundenfälschung nicht begünstigen, so das OLG. Wer einen gefälschten Impfpass in einer Apotheke vorgelegt hat, habe sich deshalb auch nach der damaligen Rechtslage wegen Urkundenfälschung strafbar gemacht.

OLG Celle verweist Fall zurück an das Amtsgericht Stade

Videos 1 Min Corona kompakt: Anzahl gefälschter Impfpässe steigt Manchmal fallen die Fälschungen in den Apotheken auf, wenn nach einem digitalen Impfzertifikat gefragt wird. (15.01.2022) 1 Min

Das Amtsgericht Stade muss den Fall jetzt erneut verhandeln und feststellen, ob der vorgelegte Impfpass tatsächlich gefälscht war. Die umstrittene Rechtsfrage stellte sich nur bei Taten vor dem 24. November 2021. Mit Wirkung von diesem Tag an hat der Gesetzgeber den Tatbestand ausdrücklich auch auf die Vorlage in Apotheken erweitert, der Gebrauch gefälschter Impfpässe ist inzwischen nach dieser Vorschrift strafbar. Das Urteil des Oberlandesgerichts ist rechtskräftig.

Weitere Informationen Razzia: Polizisten sollen Impfpässe gefälscht haben Die Beamten seien suspendiert worden, hieß es. Auch Disziplinarverfahren wurden eingeleitet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 29.10.2021 | 07:00 Uhr