Nun auch für Frauen: Neue Uniformen für Niedersachsens Feuerwehren Stand: 24.11.2023 16:30 Uhr Nach mehr als 50 Jahren bekommen mehr als 130.000 Feuerwehrleute ein neues Outfit, moderner und bequemer soll es sein. Erstmals gibt es auch einen Schnitt für Frauen.

von Torben Hildebrandt

Es gleicht einer Revolution: Die neuen, dunkelblauen Uniformen wirken weniger verspielt, sie haben ein modernes Design, der Stoff ist leichter. Eine Arbeitsgruppe des Landesfeuerwehrverbandes hat sich auf einen Prototyp der neuen Ausgeh-Uniform geeinigt. Denn die Feuerwehren warten seit langem auf ein frisches Design. Die Mitglieder tragen dieses Outfit bei Versammlungen, Festen, Umzügen und anderen offiziellen Anlässen.

Das Innenministerium in Hannover arbeitet gerade an der neuen Verordnung, die das Aussehen der Uniform im Detail festlegt. Farbe, Schnitt, Stoff, Dienstgradabzeichen: Das alles wird dort geregelt. Die Verordnung soll bis zum Sommer 2024 fertig sein, heißt es aus dem Ministerium. Dann wissen Kommunen, welche Uniform sie für ihre Wehren einkaufen können. Und die Hersteller haben eine Grundlage für die Produktion. Viele Änderungen am Prototypen dürfte es aber nicht geben.

"Meilenstein" in der Feuerwehrgeschichte

Landesbranddirektor Dieter Rohrberg sieht die neuen Uniformen als "Meilenstein" in der niedersächsischen Feuerwehrgeschichte. Auch der Osnabrücker Regierungsbrandmeister Matthias Röttger ist zufrieden. Er hatte die Arbeitsgruppe zur neuen Uniform geleitet. "Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis, das wir erreicht haben", sagt Röttger.

Feuerwehr-Uniformen: Das sind die geplanten Neuerungen

Schwarze Hose, blaue Jacke – damit ist Schluss. Die neuen Ausgeh-Uniformen sind einfarbig dunkelbau.

Das neue Design ist weniger verspielt. Die Uniform wirkt kühler, hat keine aufgesetzten Taschen mehr.

Künftig wird ein weißes Hemd (vorher blau) Standard bei der Ausgeh-Uniform.

Erstmals gibt es einen Damenschnitt.

Der pinke Streifen an der Hose und an der Anzug-Jacke verschwindet.

Auf der Uniform prangt das Niedersachsen-Wappen.

Der Stoff wird dünner, das verspricht mehr Tragekomfort und weniger schweißtreibende Tage im Sommer.

Es gibt ein Uniform-Paket für verschiedene Anlässe – mit Softshelljacke, Winterjacke, Wintermütze, Schirmmütze, Cargohose und Blouson

Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren werden künftig die gleiche Uniform tragen. Auch die Dienstgradabzeichen sollen einheitlich werden.

Neue Uniformen kommen schrittweise

Die neuen Uniformen werden schrittweise eingeführt. Es gibt keinen Stichtag und auch keinen Zwang zum Umstieg. Die Kommunen entscheiden selbst, wie lange sie die alten Ausgeh-Uniformen behalten und wann sie ihre Feuerwehrleute mit den neuen, modernen Outfits ausstatten. Der genaue Starttermin ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.11.2023 | 19:30 Uhr